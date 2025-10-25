上海Chiikawa旗艦店現場直擊，吉伊卡哇、小八、烏薩奇進駐外灘｜大熱日本治癒系角色 Chiikawa 吉伊卡哇，中國首家官方旗艦店早前於繁華的上海南京東路外灘中央廣場隆重揭幕。透過一系列匠心獨運的店內裝潢與獨家限定商品，成功引爆了一場跨越地域的「卡哇伊」熱潮。記者早前剛好於上海工作，當然第一時間前往朝聖！



前往南京東路的旗艦店門前，在平日只需排隊十多分鐘就成功進場，濃厚而歡快的IP氛圍便撲面而來。店舖佔地兩層，設計概念緊密圍繞著吉伊卡哇、小八烏薩奇這三個核心角色。店內特意設有多個大型且精緻的主題裝置，「打卡」拍照留念。

一樓主要聚焦於 「上海限定主題區」 與經典主題區。其中，最引人注目的莫過於一系列巧妙融合了IP形象與上海本地文化元素的裝置藝術。此外，fans還可體驗內置了吉伊卡哇大頭貼主題的拍照機，為粉絲們提供了極具紀念價值的互動體驗。

天使惡魔與舞獅、大閘蟹 限定系列成為朝聖焦點

旗艦店的商品系列極為豐富，涵蓋毛絨掛件、美妝產品及特色零食等，但真正令各地fans蜂擁而至的，始終是數款獨家限定商品。

是次上海旗艦店獨家發售的限定款式中， 巧妙地將吉伊卡哇的呆萌特質與上海本土特色完美結合。其中，上海限定復古毛絨掛件公仔讓三位主角換上了中國風格的服飾，極具收藏價值；而造型維肖維妙的上海限定大閘蟹毛絨掛件公仔，則戲劇性地讓角色們化身成上海秋日美食的代表，令人愛不釋手。

店內亦推出了中國限定舞獅毛絨掛件，以極具中華傳統特色的舞獅造型，非常有趣。同時，人氣商品如招福小八玩偶及毛絨掛件亦有上架，為了限制炒風，店方實施了嚴格的限購措施，以確保更多顧客能有機會購得心頭好。

當顧客沿樓梯步上二樓，映入眼簾的是 「吉伊卡哇天使惡魔主題區」 和 「吉伊卡哇魔法主題區」。此樓層提供了兩大高人氣主題的商品選購空間，並設置了遊戲區，包括抓娃娃機，幸運的顧客有機會抓取到萬聖節天使與南瓜司機毛絨公仔、黑貓款毛絨公仔及哥布林毛絨公仔等，為整個購物體驗增添了一份趣味與驚喜。

此外，店內同時亦推出了禮品贈送活動，如上海限定的鐳射貼紙、包包氣球等禮品，將持續至十月底，讓顧客滿載而歸。

旗艦店地址及交通資訊

吉伊卡哇Chiikawa旗艦店

地址： 上海市黃浦區南京東路139號外灘中央廣場（靠近南京東路與四川中路交界處）

前往方法：乘坐上海地鐵 2 號線或 10 號線至 南京東路站 下車，經出口步行約數分鐘即可抵達。