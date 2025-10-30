OPPO Find X9標準版達旗艦級？哈蘇全焦段8K影像　續航效能有驚喜

在這個影像與性能愈發內捲到極致，甚至不惜犧牲其他體驗的時代，OPPO Find X9卻選擇了一條不同的路：以易簡設計為核心，帶着高參數如何真正轉化為好體驗的思考，打造出一款真正滿足用戶需求的雙向影像神機。



易簡設計為核心打造的標準版旗艦

作為OPPO年度影像旗艦，Find X9在基礎堆料上便是十分豪華，在硬件上，聯合索尼（Sony）、哈蘇（Hasselblad）打造LYT-808傳感器+3倍LYT-600長焦+丹霞色彩還原鏡頭；在軟件上，通過搭建的一整套LUMO凝光影像系統，依靠超光感計算光學系統、超感知水成像引擎、全鏈路原彩ProXDR三大模塊」，打造出拍人最好的移動影像系統。

外觀：霧黑配色全新設計的矩形相機Deco

這次來到我們快科技評測室的Find X9的配色為「霧黑」。採用全新設計，相當具有高級質感。外觀採用絨砂工藝製作，在玻璃表面蝕刻出上百萬個微米級稜鏡晶坑反射光線，讓背殼能夠同時擁有高級金屬光澤與絲絨般親膚的觸感。在最容易沾染指紋的黑色配色上也有良好的防指紋效果。

這次的相機Deco有了大更新，不再延續系列的大圓環設計，而是將整塊攝像頭模組靠邊，做成矩形設計。這樣的設計能夠讓攝像頭與PCB版的邊緣完美貼合，減少模組與PCB版之間的浪費，能夠有效減少PCB版的長度，為電池增長帶來7mm的空間。更小的相機模組在日常握持，打遊戲等方面都更加有優勢，讓指尖可以自然觸碰到手機背部，不易觸碰到相機模組導致硌手。

主攝位於左上角，主攝下方還隱藏着一個視頻收音MIC口，長焦則是位於左下角，而右側的超廣角，原色攝像頭與下方的閃光燈環創新性的組成了一個感嘆號的模樣。實際上手的觀感相當不錯，建議大家可以去線下店看看實機。

鏡頭模組與背板有一段銜接，提供更好的視覺觀感。中框厚度為7.99mm。電源鍵距離手機底部約8.9cm，對小編來說握持距離還算適中舒適。手機左側有一顆特殊快捷按鍵，默認為AI一鍵閃記，短按能夠識別並記憶屏幕內容，長按則能隨時記錄語音內容。

當然，若有需要也可以在設置中自行定義：靜音、相機、手電筒等功能均可使用。手機底部則是揚聲器、雙MIC口、Type-C接口、SIM卡插槽。頂部則是一顆紅外遙控。

正面是一塊2760*1256分辨率的6.59英寸屏幕，邊框控制相當優秀，1.15mm四等邊。3840Hz高頻PWM調光+1nit明眸護眼。通過自研的暗光色貌模型，補償人眼感知缺陷，在極暗亮度下保持優質的動態範圍。還有隨機附贈的80W充電套裝。

性能：潮汐引擎7W持續性能釋放不掉幀

OPPO Find X9搭載聯發科最新的旗艦晶片天璣9500，採用台積電N3P工藝打造，提供當下最頂級的移動平台性能。配合OPPO新一代晶片級性能調度潮汐引擎，讓遊戲持久滿幀低耗。事不宜遲，讓我們一起來看看天璣9500在OPPO Find X9上的實力表現。

《王者榮耀》極致畫質120幀模式下，運行一局5V5天梯回放。記錄幀數功耗數據。功耗表現也很優秀，平均功耗僅2.86W，每幀能耗23.8mW。攝像頭移至左側後為機身提供了更加優秀的散熱條件，遊戲溫度僅31.8攝氏度。

《原神》按照常規的路線，極致畫質60幀，關閉動態模糊，在須彌城跑圖15分鐘。平均幀數為60.7FPS，穩幀指數0.1，1%low幀57.5FPS，1%low幀在我們所有測試機型中是最高的。溫度也很低，依靠強力的散熱系統讓溫度均勻分佈，最高溫度為36.6度。

《崩壞：星穹鐵道》而在壓力最大的遊戲之一《崩壞：星穹鐵道》中，我們開啟最高畫質60幀，非常高分辨率。在地圖「黃金的時刻」開始跑圖15分鐘。平均遊戲功耗為7.07W，每幀能耗119.8mW。背部最高溫度為45.6度，位於相機右側，在平均7W的高壓遊戲下不到46度的整機溫度實屬難得可貴。

影像：全焦段8K的影像拍攝

OPPO Find X9全後置鏡頭均為5000W像素，能夠拍攝全焦段的8K照片。主攝為LYT808，f/1.6大光圈，1/1.4英寸底，搭配Ultra 級丹霞色彩還原鏡頭，能夠精準矯正圖片、視頻的色差，還原肉眼最真實的色彩。而倒置潛望長焦採用索尼LYT-600，f/2.6的大光圈相比上代，進光量實現了81%的暴漲。

同時，依靠LUMO凝光影像系統，在拍攝時能夠根據畫面的複雜程度以及環境光線，自動使用5000W全像素模式，無需再手動打開高像素模式，享受無感的畫面細節提升。這款主攝在原色攝像頭的加持下能夠讓色彩還原極為精準，樹葉既不會暗淡無光也不會過豔糊眼。這顆長焦除了常規的3X光學變焦，能夠在遠處展現細節之外，在微距層面反而更加令人驚喜。F/2.6的光圈能夠提供背景的自然虛化。

今年各家的超廣角似乎都在統一縮水，但Find X9上的這顆表現還不錯，在巨大的畫面角度下也看不出明顯的畸變。在夜景拍攝方面，尤其是對於多燈場景，具備良好的細節控制能力，ISO在極暗環境下也只有約2000，噪點完全不可見。

續航：第四代硅碳負極材料的7025mAh大電池

隨着電池技術的突破，各家的電池容量也是水漲船高，Find X9系列也不例外，OPPO自研的第四代硅碳負極材料的應用，讓Find X9的全系都標配7000mAh以上的大電池。Find X9的標準版擁有7025mAh的大電池與80W有線超級快充與50W的無線快充。那麼，它的實際充電錶現以及續航能力如何？我們接下來進行實測。

5分鐘充入14%，10分鐘充入24%，20分鐘充入46%，半小時充至66%；UI顯示充滿100%用時51分鐘，最終停止充電總用時1小時1分。電池狗狗結果顯示100~20%用時10小時04分，理論滿電續航時間為12小時35分鐘。

總結：全面均衡的影像旗艦

當今年的旗艦手機紛紛在堆料與跑分的戰場上比拼極限，OPPO Find X9卻展現了一種久違的從容與思考。用真實的體驗與細膩的感受，詮釋了什麼叫做真正的旗艦氣質。

Find X9的影像系統像是一場藝術與科技的交融。與索尼、哈蘇深度共創的LYT-808主攝與LYT-600長焦鏡頭，搭配原色攝像頭，讓每一次快門都色彩自然、細節飽滿。它不只是拍得清晰，更像是在用影像描繪生活的情感與溫度。

性能層面，天璣9500與潮汐引擎的搭配讓Find X9始終保持穩定而優雅的力量。無論是接近370W的跑分，還是在遊戲中持續7W高壓場景。OPPO Find X9都能從容應對。屏幕與設計的細節同樣令人印象深刻。全球首發的1nit明眸護眼屏溫柔而細膩，在暗光下依然純淨通透。

背部絨砂工藝帶來的觸感溫潤如玉，懸浮堆疊技術的輕盈與精緻，讓整機的每一寸都體現出OPPO對美學與手感的極致追求。在續航與充電上，Find X9延續了OPPO的優勢。7025mAh的大電池與80W閃充、50W無線充的組合，不僅讓使用變得無憂，也讓時間的流動更自由。短暫的補能，換來的是整日的心安。

當真正上手Find X9的那一刻，你就能感受到它與其標準版定位不符的十足誠意，在每個細節中傳遞出的溫度。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】