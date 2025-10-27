iPhone 17系列電池續航力實測　iPhone Air有驚喜Pro Max繼續稱王

iPhone 17系列電池續航力實測｜隨着 iPhone 17 系列正式推出，Apple 今年一口氣發表四款新機：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及全新定位的 iPhone Air。最近，知名科技 YouTube 頻道 PhoneBuff 公布了四款新機的電池續航實測結果，透過全自動化測試流程，揭示各機型在實際使用下的續航表現差距。



根據官方資料，iPhone 17 採用 3,692 mAh 電池、搭載 A19 晶片；iPhone 17 Pro 與 Pro Max 則採用效能更高的 A19 Pro 晶片，電池分別為 4,252 mAh 及 5,088 mAh。至於全新登場的 iPhone Air，主打輕薄設計，僅配備 3,149 mAh 電池，但同樣搭載 A19 Pro 晶片，螢幕尺寸為 6.5 吋。

PhoneBuff 一向以高精度測試聞名，為了避免主觀誤差，今次實驗採用自動化機械手臂進行操作，確保四款 iPhone 在完全相同的條件下執行。所有裝置均運行最新版本 iOS 26，統一螢幕亮度、音量與 Wi-Fi 網絡設定，並以一致的應用操作節奏進行測試。

測試內容覆蓋用戶最常見的日常行為，包括瀏覽 Safari 網頁、觀看 YouTube 影片、操作 Instagram 及 Snapchat、撥打電話、傳送訊息、使用地圖導航及長達 16 小時的待機測試。整個流程持續至各機型自動關機，所得結果能充分反映其真實續航實力。

測試結果揭曉：Pro Max 實力稱王，Air 表現驚艷

根據 PhoneBuff 公布的數據，四款 iPhone 的總續航時間如下：

•iPhone 17：25 小時 43 分鐘（包括待機）

•iPhone 17 Air：25 小時 58 分鐘

•iPhone 17 Pro：27 小時 53 分鐘

•iPhone 17 Pro Max：29 小時 05 分鐘

雖然數字差距似乎有限，但在實際體驗上仍具層次差異。iPhone 17 Pro Max 憑藉最大電池與高效能晶片調校，在長時間多工處理及影片播放階段均保持穩定，最終以近 29 小時的續航成績奪冠。

值得注意的是，iPhone Air 雖以輕薄為賣點、電池容量相對較小，卻在能效管理上表現出色，其總續航時間甚至略勝標準版 iPhone 17，可見蘋果在系統調校與晶片效能分配上的功力。

iPhone 17 系列所採用的 A19 與 A19 Pro 晶片，均以 3 奈米製程打造，能效比上一代 A18 再度提升約 15%。在中低負載場景下，如瀏覽網頁或播放影片，耗電表現明顯優於過往機型。尤其是 A19 Pro 晶片的全新「動態節能核心」設計，能即時判斷使用需求，自動在效能與省電之間切換，使 Pro 系列在多任務運行中更為穩定。

此外，Apple 今年對散熱結構與電源管理模組進行了微調，進一步改善高溫環境下的功耗表現。香港用戶夏季經常在高溫環境中使用手機，此類優化將能有效延緩機身過熱與電量急降的情況。

iPhone Air 作為全新定位產品，其目標是介乎標準版與 Pro 之間，結合輕量化設計與合理性能。3,149 mAh 的電池容量雖然看似有限，但透過 A19 Pro 晶片的節能架構，加上螢幕刷新率調整機制，實際使用時續航表現令人驚喜。

對於追求輕便與實用兼顧的用家而言，Air 提供了一個新的選擇，比標準版更耐用、更流暢，同時機身重量大幅減輕。對長時間外出用家，如上班族或學生而言，其續航與便攜性的平衡度極具吸引力。

Pro Max 仍是「續航之王」

至於 iPhone 17 Pro Max，依然穩居旗艦地位。其 5,088 mAh 大電池配合優化的 A19 Pro 晶片，在影片播放及導航等高負載測試中表現突出。根據 PhoneBuff 的實測，Pro Max 在 YouTube 連續播放階段的電量下降速度遠低於其他三款，充分展示其能效優勢。