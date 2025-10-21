iPhone 17 Pro Max 1個月實戰深度評測｜性能續航與攝影全面躍升

iPhone 17 Pro Max 1個月實戰 深度評測｜自上月Apple發布年度旗艦手機 iPhone 17 Pro Max 以來，不少果迷對其關注度一直居高不下。記者就在推出日當天將新機入手後，深度體驗新機一個月，從日常通勤到海外公幹，歷經各種高強度使用場景。總體而言，無論是其內在的強悍性能、顯著提升的續航能力，還是手感與攝影表現，iPhone 17 Pro Max 均帶來了令人相當滿意的全面進化。



iPhone 17 Pro Max 1個月實戰 深度評測

手感與實用並重的工藝結晶

今代 iPhone 17 Pro Max 在設計上帶來了令人耳目一新的改變。記者入手的全新「宇宙橙」（Cosmic Orange）配色，在光線下呈現出沉穩而富有質感的暖色調，極具辨識度。機身採用了熱鍛鋁金屬一體成型設計，雖然重量較上一代略有增加，但握持手感卻出奇地好。其關鍵在於更佳的重量分佈，鏡頭模組與機身下方的配重相當均衡，徹底改善了過往部分型號「頭重腳輕」的問題，長時間單手操作亦不感疲累。

記者覺得今代手感扎實，顏色討好。

另一項值得稱讚的細節，是相機模組改為全區域凸起的平台式設計。此舉不僅在視覺上更具整體感，亦解決了長期以來手機平放桌面時會因鏡頭激凸而傾斜晃動的困擾，顯見蘋果在工業設計上對實用性的考量。

用了一個月鏡頭模組邊角位置仍然未有刮傷情況。

性能實測：遊戲體驗與散熱表現的雙重突破

性能無疑是 Pro 系列的核心賣點，配置的A19 Pro晶片實力仍十分厲害，在 Antutu 跑分測試中，iPhone 17 Pro Max 輕鬆取得約 265 萬分的成績，相較上代約 180 萬分，增幅高達三成。而在衡量 CPU 性能的 Geekbench 6 測試中，其單核與多核分數分別達到 3900 分及 10060 分，對比上代的 3400 分與 8500 分，亦有約 15% 的穩健提升。

利用Antutu跑分取得265萬左右分數

跑分數據的增長，直接反映在實際的高負載應用體驗上。記者以《原神》這款對硬件要求極高的遊戲進行測試，將畫質設定調至最高並開啟 120fps，整個遊玩過程極為流暢，即使在複雜場景下連續運行半小時，亦未見明顯的幀率下降，穩定性極佳。

高畫質＋120fps下玩《原神》仍然沒有任何壓力

更令人驚喜的是其散熱表現，因為改用了Vapor Chamber散熱發揮了關鍵作用。同樣遊玩半小時後，機背最熱處僅約 42.3 度，遠低於上代動輒高達 47.4 度的情況。優異的散熱控制，確保了手機在長時間進行遊戲或高強度運算時，能持續提供穩定的峰值性能。

iPhone 17 Pro Max 經過30分鐘《原神》遊戲後，最熱的位置只有約42.3度

iPhone 16 Pro Max 經過30分鐘《原神》遊戲後，最熱的位置高達約47.4度

續航力從容應對全日高強度使用

電池續航是今代 iPhone 17 Pro Max 另一大顯著躍進。在過去一個月的日常使用中，記者作為重度使用者，習慣早上八、九點出門，期間頻繁處理訊息、瀏覽網頁、觀看影片，直至晚上七、八點回家，手機電量普遍仍能維持在 30% 以上。

而這個月數次海外公幹行程中，其續航力更是超乎預期。從早上八時出酒店後工作至深夜九時，期間涉及大量拍攝、錄影、導航及遊戲消遣，在無法隨時充電的情況下，回到酒店後手機通常仍有 10% 至 20% 的剩餘電量。對於需要長時間在外工作的專業人士或商務旅客而言，這種「長氣」的表現無疑提供了極大的便利與安全感。

全新3鏡相機系統

相機系統：夜拍與長焦的可用性大增

攝影方面，iPhone 17 Pro Max 的 Pro Fusion 相機系統迎來了全面升級。廣角及超廣角鏡頭在感光元件提升後，成像質素有著肉眼可見的進步，尤其在夜間或低光環境下，畫面清晰度及雜訊控制能力均比上代更為出色。

iPhone 17 Pro Max夜拍實試

上海夜拍實測

而本次升級的重點——全新長焦鏡頭，其 4 倍光學變焦的表現比想像中更為實用。雖然與市場上部分以極致長焦為主打的 Android 旗艦相比仍有些微差距，但就 iPhone 本身而言，這已是最強大的長焦配置。在戶外拍攝遠景時，不論是 4 倍還是經數碼裁切的 8 倍變焦，所拍攝的影像依然保持著相當高的銳利度，可用性極高，大大拓展了 iPhone 在攝影構圖上的可能性。

iPhone 17 Pro Max拍攝實測：

人像模式試拍

室內人像模式試拍

4x拍攝

而自拍鏡頭的Center Stage功能更是今代升級的重點，同時記者最為推可以設定自動因應自拍時人物的位置而自動zoom in，甚至可以直手拍攝時橫拍相片，自拍時更為就手。

室內人像置中＋直握橫拍 自拍效果

入手建議

對於升級的建議，若閣下目前仍在使用 iPhone 16 Pro Max，其性能在當下依然綽綽有餘，或許可以再觀望下一代產品。然而，若您是 iPhone 16 或更早型號的用戶，並且對極致的遊戲體驗、專業工作流程，或是對實用性高的長焦拍攝有著殷切需求，那麼 iPhone 17 Pro Max 絕對是當下最值得入手的選擇。當然，如果追求較高的性價比，而對長焦鏡頭及極致性能沒有硬性要求，同步登場的 iPhone 17 標準版或許已能滿足大部分用戶的需求。