iPhone Air賣30萬還限量？這品牌推黃金、鱷魚皮、金王冠奢華版
撰文：快科技
以奢華材料打造智能手機和配件聞名的品牌Caviar又上新了。
日前，Caviar推出AirLine系列，發佈定製版iPhone Air，手機由黃金、航空級鈦金屬、鱷魚皮等奢華材質打造。
該系列最便宜的機型為7610美元（約合5.9萬港幣），頂配38930美元（約合30萬元港幣）。據了解，最貴的版本為iPhone Air Zenith，限量3台，機身頂部和中框均為黃金打造，後蓋為黑色鱷魚皮，鏡頭Deco還有18K金Caviar王冠Logo。
需要注意的是，這些手機都是在原版機型的基礎上進行高端奢華定製，硬件配置無任何改變。
據悉，iPhone Air港版起售價8599元。該機輕165克，厚度僅5.6毫米，是蘋果迄今最薄的iPhone。iPhone Air搭載A19 Pro晶片和蘋果全新自研C1X基帶，採用6.5英寸屏幕，支持3000nit亮度、120Hz刷新率，後置4800萬像素單攝，等效焦距26mm，無超廣角鏡頭。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】