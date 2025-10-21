iPhone Air賣30萬還限量？這品牌推黃金、鱷魚皮、金王冠奢華版

以奢華材料打造智能手機和配件聞名的品牌Caviar又上新了。



日前，Caviar推出AirLine系列，發佈定製版iPhone Air，手機由黃金、航空級鈦金屬、鱷魚皮等奢華材質打造。

+ 1

該系列最便宜的機型為7610美元（約合5.9萬港幣），頂配38930美元（約合30萬元港幣）。據了解，最貴的版本為iPhone Air Zenith，限量3台，機身頂部和中框均為黃金打造，後蓋為黑色鱷魚皮，鏡頭Deco還有18K金Caviar王冠Logo。

最貴的版本為iPhone Air Zenith，限量3台。售價38930美元（約合30萬元港幣）起。（Caviar）

該系列最便宜的機型為7610美元（約合5.9萬港幣），頂配38930美元（約合30萬元港幣）。（Caviar）

需要注意的是，這些手機都是在原版機型的基礎上進行高端奢華定製，硬件配置無任何改變。

據悉，iPhone Air港版起售價8599元。該機輕165克，厚度僅5.6毫米，是蘋果迄今最薄的iPhone。iPhone Air搭載A19 Pro晶片和蘋果全新自研C1X基帶，採用6.5英寸屏幕，支持3000nit亮度、120Hz刷新率，後置4800萬像素單攝，等效焦距26mm，無超廣角鏡頭。

需要注意的是，這些手機都是在原版機型的基礎上進行高端奢華定製，硬件配置無任何改變。（apple）

延伸閲讀：iPhone Air太薄易彎曲？暴力測試下60kg竟能回彈 極限重量在這裏（點擊鏈結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】