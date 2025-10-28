日本女團高嶺のなでしこ（高嶺撫子）影片專訪｜早前來港參加演唱會「Joy∞Stage – 偶像交匯點・香港」的9人日本女團高嶺のなでしこ（高嶺撫子），成員長裙飄飄、台風甜蜜活潑又優雅，團隊於2022年組成，3年來人氣愈來愈高，2023年更正式主流出道，翻唱了團隊音樂創作人「HoneyWorks」一支IG/TikTok熱爆神曲《可愛くてごめん》，點擊率超過2400萬次，而除了甜萌路線的可愛歌曲，團隊亦有一些文青詩人風格、歌詞令人甚感共鳴的慢歌，難怪來港演出吸引到大量Fans，迫爆場館。



今次高嶺のなでしこ（IG@takanenofficial）是首度在香港作海外演出，當日她們參加了港日偶像聯合演出的演唱會「【Joy∞Stage – 偶像交匯點・香港】(官方IG)，HashTECH01 更特別約到香港日系女團夜瑠☆エピファニー(IG@yoruepi)的隊員 Rimi 米米（IG＠nova_rimi_），以idol身份訪問idol，訪問內容於影片之中，本文還收錄了高嶺撫子的現場演出靚相。

日本女團高嶺撫子影片專訪｜翻唱IG抖音神曲極紅．香港演出人氣盛 (鍾世傑 攝）

高嶺のなでしこ「Joy∞Stage – 偶像交匯點・香港」演出相集

高嶺撫子在影片中分享對香港的印像，還有特別的難忘回憶，並指來年會舉行亞洲巡迴演出，期待再次來港見fans。而最後，記者還想為各位對地下idol感興趣的讀者，介紹今次訪問的主持：香港日系女團夜瑠☆エピファニー隊員 Rimi 米米，她們將於11月8日在港島區柴灣青年廣場舉行成軍1周年演出。米米還跟其中三位高嶺撫子成員（松本ももな、城月菜央、星谷美来）一起跳了TikTok版《可愛くてごめん》，爆Cute😍