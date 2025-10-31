以《秘密戰隊五勇士 Go Ranger》開始，由日本東映公司自1975年開始製作、跨越半世紀的「超級戰隊系列」(Super Sentai Series)，近日宣佈將在在現正播放的第49作《第一戰隊五獸者》(ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー)大結局後正式終結。這個陪伴無數小孩子成長的經典特攝系列即將走入歷史，TVB童星出身，曾在台灣發展的冼迪琦也是一位超級戰隊迷，相信她與無數戰隊粉絲，都感到震驚與不捨。



圖片來源：「全超級戰隊展」poster

少子化衝擊收益表現

據相關人士透露，系列終結的主因可能與少子化導致收益惡化有關。 超級戰隊系列一直以兒童為主要觀眾群，每位小朋友都有一、兩套戰隊陪伴成長，已成日本家庭一種傳統文化。然而隨著日本新一代不生孩子、「少子化」問題日益嚴重，以幼兒園至小學生為主要目標群眾的「超級戰隊系列」，玩具銷售及相關商品收益均受到影響。負責播放的朝日電視台對此回應「不會就編排問題作出回應」，而東映公司截至10月31日上午仍未有正式公告。

超級戰隊系列logo

美版超級戰隊系列 Power Rangers 自成一代文化

1993年美國Saban公司取得版權，推出美版《新恐龍戰隊》（Power Rangers），這引發了美國本身的戰隊熱潮，30多年來形成了他們獨有的文化。

1993年美國Saban公司取得版權，推出美版《新恐龍戰隊》（Power Rangers）

冼迪琦也是戰隊迷｜曾在Threads表忠

說到與戰隊一起成長，TVB童星出身，後來在台灣發展的冼迪琦（小迪）， 也是一位戰隊迷，她最喜歡的就是小時候看過的《特搜戰隊》、《獸電戰隊》，還曾在Threads出了cosplay造型，分享大量收藏品。

圖片來源冼迪琦 Threads

圖片來源:冼迪琦 ig

業界及粉絲期待官方說明

消息傳出後引發網絡熱議，不少粉絲表示要等待官方正式發布才相信。曾參演《忍風戰隊》的女星長澤奈央在社交平台表示震驚，並呼籲等候官方公布。曾主唱《機界戰隊全開者》主題曲的鶴野剛士亦在網上發文，感嘆這個自1975年起一同奮戰50年的系列即將終結。

圖片來源：《忍風戰隊》女星長澤奈X

圖片來源：鶴野剛士X

50年來捧紅無數新人

「超級戰隊系列」系列共推出49部作品（由於首作《五勇士》播放了兩年，所以50周年作品《第一戰隊五獸者》實為系列第49部作品），系列塑造無數經典角色，成為日本特攝文化的重要支柱，「雄霸」千葉真人的愛徒大葉健二曾出演兩套戰隊，而近20年曾是日本靚仔紅星的搖籃，捧紅過《侍戰隊》松坂桃李、《海賊戰隊》山田裕貴、《烈車戰隊》的橫濱流星、志尊淳等巨星。

超級戰隊系列真的要完？有沒有重啟的可能性？

《第一戰隊五獸者》原為慶祝系列50周年的紀念作品，預定播放至2026年初，這代表新作將成為超級戰隊系列的最終作。不過亦有網民表示系列並非真正完結，理由有三點：

理由1：《第一戰隊五獸者》的起源故事就是說一眾「超級戰隊」機械人將力量傳授予巨人「特加神」以戰勝強敵，之後全體陷入「沉睡」，更明顯有一句旁白為「その日 全ての戦隊の歴史は終わった」（那天、全部戰隊的歷史都終結了。）這可以理解到故事開拍時已經有「終結一切、重啟一切」承先啟後元素，暗示舊系列完結或將以全新姿態重生。



《第一戰隊五獸者》有「終結一切、重啟一切」承先啟後元素，暗示系列的終結與重新。

理由2：2015年起，東映成立了「東映特撮Fan Club TTFC」平台，推出大量平台限定的外傳作品，這反映出東映有意跳出「電視台出資、電視台播出」的舊制度，將來或以更現代化的方式推出作品、增加觸及率。



2015年起，東映成立了「東映特撮Fan Club TTFC」平台

理由3：強如《幪面超人》系列在昭和舊系列在1989年完結後，一直等到2000年才重啟製作新一代的《幪面超人空我》，重啟後25年來每年一作，可見空白期並不是問題，只要有好作品就能東山再起。網民認為幕後班底只是想暫時退下來重整系列，並將不久將來重新啟動。



《幪面超人空我》重啟Kamen Rider系列後，25年來每年一作，可見空白期並不是問題。

理由4：上文提及過美版《Power Rangers》，雖然在90年代幫美國BANDAI賺到笑，然而近年孩之寶從 BANDAI 手上奪走了戰隊玩具的獨家玩具產品專利；有分析人士指，今次系列完結正是日版戰隊系列大金主 BANDAI 帶動，希望不必再與人瓜分日後的獨家權利。

