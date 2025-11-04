iOS 26.1更新！Apple AI支援繁體中文　Liquid Glass可調整透明度

Apple今日（11月4日）正式推出iOS 26.1，為用戶帶來不少針對性改進與新功能。新版本除修正Liquid Glass介面透明度過高的問題外，亦針對鎖定畫面、語言支援、AirPods翻譯、Apple Music手勢操作等細節進行優化。對香港用家最重要的更新是，Apple Intelligence終於推出繁體中文版，不用再把系統改成英文才能用 AI。



Liquid Glass 可調整透明度

不少用戶抱怨 Liquid Glass 透明度過高，令文字與背景對比不足。Apple終於在iOS 26.1中加入透明度設定選項，用戶可於「設定＞螢幕與亮度」中切換不同的模式。如半透明風格或增加不透明度，使介面層次更明確，尤其在鎖定畫面通知及控制中心中，視覺效果更為穩定。

可關閉鎖定畫面相機滑動

不少iPhone用戶都抱怨鎖定畫面左滑即可開啟相機的設計容易誤觸，手機放入口袋時常常無意啟動相機、導致耗電。iOS 26.1終於提供關閉鎖定畫面滑動開啟相機的選項。在「設定＞相機」中，用戶可找到鎖定畫面滑動開啟相機的開關。關閉後，左滑動作將不再啟動相機。

鬧鐘與計時器介面翻新

iOS 26.1同樣針對鬧鐘介面作出更新。以往用戶只需輕觸即可關閉鬧鐘，常導致誤按錯鍵而錯過重要時間。新版本中，Apple改為滑動關閉設計，用戶需在鎖定畫面上滑動橫條才能完全停止鬧鐘，而貪睡功能仍保留輕觸操作。這項改變令操作更具準確性，也有效降低誤關鬧鐘的風險。

Apple Intelligence新增繁體中文支援

Apple Intelligence在iOS 26.1中迎來語言大更新。新增支援丹麥文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、葡萄牙文（葡萄牙）、土耳其文、越南文，以及受香港用戶關注的繁體中文。香港用戶終於可用中文體驗Siri的生成式AI功能，包括文字摘要、語音建議與智慧回覆等。

AirPods即時翻譯新增多國語言

配合Apple Intelligence功能延伸，iOS 26.1亦擴展了AirPods的即時翻譯語言支援。除原有的英語、法語、西班牙語、德語及葡語外，新增日語、韓語、意大利語及中文（繁體及簡體）支援。使用者配戴AirPods Pro 2、Pro 3或AirPods 4（具主動降噪功能）時，可即時翻譯對話內容，特別適合經常出差或旅遊的用戶。

Apple Music操作更直覺

Apple Music在iOS 26.1中暗藏一項新手勢—用戶只需在播放介面上滑動歌曲標題，即可快速切換至上一首或下一首歌曲，操作更順手。這個功能與AirPods的音樂控制互補，令用戶在不同裝置間的體驗更一致。此外，「自動混音（AutoMix）」現已支援AirPlay播放，用戶透過支援AirPlay 2的喇叭亦可享受平滑的曲目轉場效果，進一步提升音樂串流體驗。

系統介面細節全面調整 從設定到主畫面更統一

iOS 26.1進一步調整了整體介面排版。設定App中的分類標題由原先的置中改為左對齊，使閱讀視覺更自然，也與主畫面資料夾名稱的對齊方式一致。Phone App的數字鍵盤亦更新為Liquid Glass設計，使整體風格統一。相片App方面，影片滑動條的外觀重新設計，新增半透明磨砂效果，改善在亮背景下的可視度。Safari分頁欄的空間配置也經優化，更符合單手操作邏輯。