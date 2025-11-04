《世外》這部上映中的香港原創動畫電影，與源自香港的玩具品牌threezero攜手合作，推出極具收藏價值的「小鬼搪膠人偶」；同期還有 Medialink 的 Ani Mall 開售這部香港動畫的角色精品。



電影團隊親自監修 細膩刻畫角色神韻

電影改編自德間書店出版、西條奈加的奇幻小說《千年鬼》，人偶由電影創作團隊親自監修，細膩刻畫了主角小鬼的心路歷程——從作為「靈守」時沉穩地引渡亡魂的姿態，到為了珍重的人不惜踏上千年之旅的堅毅和決心。

threezero《世外》小鬼搪膠｜售價HKD $298／預計2026年第2季度運送

完美重現標誌性歪面具造型

小鬼搪膠人偶高約16厘米,頭部和面具可以獨立轉動,完美重現他最鮮明的「歪面具」造型。面具塗裝與陰影處理表現出小鬼冷靜中帶著溫柔的性格層次,同時呼應了《世外》異境世界的詩意氛圍。售價HKD $298／預計2026年第2季度運送 （連結）

影迷必收珍藏 更多周邊即將登場

此外,《世外》更多周邊精品包括色紙、金屬書籤、收藏卡鎖匙扣及斜揹袋等即將於Ani-Mall推出預購,是《世外》影迷和原創動畫愛好者不容錯過的匠心之作。（連結）