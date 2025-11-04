蘋果認輸了　Siri聲譽將崩壞？為了AI竟付費求Google Gemini拯救

此前因技術問題而將發布日期推遲至2026年的蘋果Siri助手，最近有了新消息。



據Mark Gurman透露，經過AI增強的新版Siri有望在明年3月至4月間發布，並且蘋果已開始與Google合作，計劃將基於Gemini的模型集成到新版Siri中。

Mark Gurman指出，新版Siri將「依賴Google的Gemini模型」，旨在引入如AI驅動的網頁搜索等新功能，為了這一合作，蘋果將付費給Google，以開發一個定製化的Gemini模型來驅動Siri。

不過，這並不意味着蘋果生態系統將充斥着Android設備上已有的Gemini功能，Siri將完全依賴Google開發的AI模型來驅動新功能，並呈現在蘋果原生的用戶界面中，以保持其品牌體驗的獨特性。

Gurman還補充，雙方預計不會公開討論這次合作。

此前，曾有報道稱蘋果在與Anthropic進行談判，考慮使用其Claude模型為Siri提供支持，但考慮到蘋果與Google在搜索交易上的長期合作關係，最終選了Google的AI模型。

現在最大的疑問是，蘋果用戶是否會接受一個由Google模型驅動的AI助手，以及蘋果能否藉此「挽回Siri品牌多年來的聲譽損失」。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】