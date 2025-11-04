iOS 26.1正式版發佈！可調校液態玻璃效果外　還新增這些功能

今天凌晨，蘋果向iPhone用戶推送了iOS 26.1正式版，這是該系統發佈之後的第一個大版本，帶來了不少功能改進。其中最重要的就是新增液態玻璃（Liquid Glass）透明度調節，蘋果在來回調整了幾次液態玻璃效果之後，終於決定把選擇權交給用戶。



iOS 26.1默認採用高透明效果，但是用戶可在設置中切換「色調」模式，後者可降低透明度效果，提升可讀性。需要注意，此前有媒體對RC版本進行了對比測試，實際調整為色調模式並不能提高續航表現。

+ 5

AirPods即時翻譯新增語言，包括簡體中文、繁體中文。鬧鐘也有重大改變，從之前的多年的按鈕操作，改為了需要滑動操作，不容易誤觸關閉了。

Apple Intelligence國行依然沒戲，近期有傳言稱，蘋果會在iOS 26.4實裝。

iOS 26.1正式版具體的更新內容如下：

- 新增色調切換開關，可在默認透明外觀與新「半透明磨砂」外觀間進行選擇，用於提升App、鎖屏及通知界面的材質不透明度。

- 關閉鬧鐘和計時器時需通過滑動操作，提升誤觸防護體驗。

-「相機」中新增打開或關閉「輕掃鎖定屏幕打開相機」設置。

- AirPods即時翻譯支持簡體中文、繁體中文、日語、韓語和意大利語。

- Apple Intelligence支持更多語言地區。

- Apple Music迷你播放程序支持滑動切換上一首或下一首歌曲、支持通過AirPlay隔空播放使用Apple Music自動過渡。

- 通過本地採集錄音時，外置USB麥克風可使用增益控制、可將本地採集文件保存至特定位置。

- 可直接在Fitness應用中手動記錄體能訓練數據。

- 改進了低帶寬條件下FaceTime通話的音頻質量。

- 默認為13–17歲（年齡範圍因國家或地區而異）的現有兒童賬戶啟用通信安全與成人內容網站過濾。



延伸閲讀：iPhone 20周年紀念版看點流出 無邊框更是曲面？還有2大創新改動（點擊連結看全文）

+ 21

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】