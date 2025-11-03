藍牙耳機登機托運新規定｜台灣航空公司加強飛航安全管制｜近年行動電源（又稱：尿袋／充電寶）在公共交通工具及機艙內起火爆炸的事故時有發生，為確保飛航安全，台灣3家航空公司近日繼禁止行動電源寄艙托運後，進一步全面禁止旅客將藍牙耳機連同充電盒以寄艙方式托運，必須手提登機。



藍牙耳機可以登機嗎？藍牙耳機列可以寄艙托運嗎？

三家立新例的航空公司中，長榮航空及台灣虎航均有來回台灣至香港的班次，而立榮航空則以台灣內陸機為主，香港旅客如要搭乘相關航班，需特別留意相關規定。

長榮航空及立榮航空進一步指出，藍牙耳機的無線充電盒等同於耳機專用的「行動電源」，相關公告指，由於藍牙耳機收入充電盒後，會自動充電並處於待機狀態，不符合個人電子設備托運時需完全關閉的要求，為確保飛航安全，藍牙耳機連充電盒由即日起禁止放進托運行李內，旅客必須以手提或隨身方式攜帶上機。

台灣虎航同樣規定，藍牙耳機、手持風扇等內建鋰離子電池的電子產品，僅能以手提或隨身行李方式上機，意味同樣禁止托運。

華航、星宇可否將藍牙耳機寄艙？暫未有相應安排

至於另外兩家有經營往來港台航班的中華航空及星宇航空，暫時未有相應新例。

中華航空目前則採取建議方式處理，全面禁止托運仍在研議中。在該公司官網中只列明，行動電源及備用鋰電池基於飛航安全不可托運，應隨身攜帶及妥善包裝，但未特別針對藍牙耳機品項作出具體說明。

星宇航空則表示，目前未特別針對藍牙耳機品項作出規定，但鋰電池必須符合聯合國測試和標準手冊測試要求。如將安裝有鋰電池的電子設備托運，需採取措施保護設備避免受損，並防止意外啟動，且設備必須完全關閉。

飛機航行中可否✅❌使用藍牙耳機？航空公司規定各有不同

留意，就算手提帶同藍牙耳機登機，不同航空公司對於航機上可否使用藍牙耳機，都有不同規定。以下列出7間航空公司對藍牙的使用規範。

（資料圖片）

1. 國泰航空（Cathay Pacific）❌ 不可使用藍牙耳機

CX航機在起飛及降落期間不可使用包括藍牙耳機在內的任何電子產品；起飛後在巡航期間雖可使用電子設備，但必須開啟飛行模式、關閉WiFi及藍牙功能，但換言之是不可使用藍牙耳機。

2. 樂桃航空（Peach Aviation）✅可使用藍牙耳機

樂桃航空容許乘客使用藍牙功能與機艙內的裝置互相連接，例如無線滑鼠、無線耳機、電子遊戲機等。唯手機WiFi蛋、無線LAN等可連接機艙外的通訊裝置，則一律禁止使用。違早將被罰款50萬日幣（約2.5萬港元）。

3. 長榮航空（Eva Air）✅ 可使用藍牙耳機

長榮航空不接受藍牙耳機運，必須手提登機，飛航全程皆可使用藍牙裝置。

4. 韓亞航空（ASIANA AIRLINES）✅ 可使用藍牙耳機

所有飛行階段均可使用藍牙通訊設備。

5. 中國南方航空（China Southern Airlines）✅可使用藍牙耳機

南方航空接受客人使用開動飛航模式的手機，容許使用WIFI和藍牙功能，換言之可用藍牙耳機。

6. 阿聯酋航空（Emirates）按航機型號而定

除了新型的A380飛機可將自備的藍牙耳機連接至椅背電視外，乘坐其他型號的客機時，乘客須將電子設備切換至飛行模式，並關閉Wi‑Fi、GSM、GPRS/EDGE和藍牙。

7. 英國航空（British Airways）部份情況不可使用

在飛行過程中可以使用藍牙設備，但在飛機滑行、起飛和降落時必須關閉。