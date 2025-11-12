小米17 Ultra將備1吋主鏡頭、2億長焦配這黑科技　照片更真實細膩

博主數碼閒聊站近日透露，小米將於12月推出全新旗艦機型小米17 Ultra，該機有望成為小米迄今為止，影相能力最強的智能手機。



根據目前曝光的訊息，小米17 Ultra將搭載一枚1吋超大底主攝像頭，光圈達到f/1.6，並首次引入新一代LOFIC技術，同時配備全系光學鍍膜，進一步提升成像質素。此外，該機型還將採用2億像素的潛望式長焦鏡頭，強化遠攝表現。

+ 2

LOFIC技術全稱為橫向溢出積分電容技術，其核心是在圖像傳感器的每個光電二極管旁集成高密度電容，用於收納因光線過強而可能溢出的光電子。

當感光單元接收到的光信號超出承載極限時，多餘電荷可轉移至相鄰電容中儲存，避免因飽和導致的過曝現象。這一設計顯著增強了傳感器在高光環境下的動態範圍表現，使拍攝畫面更貼近真實視覺效果。

與此前的小米17 Pro Max相比，小米17 Ultra取消了背部副屏設計，轉而採用圓形後置模組佈局，鏡頭排列方式與上一代小米15 Ultra相近。主攝與長焦鏡頭均支持光學防抖功能，進一步保障成像穩定性。

在硬件配置方面，小米17 Ultra將採用與小米17 Pro Max同款的頂級國產OLED屏幕，搭載高通第五代驍龍8至尊版處理器，確保性能處於行業領先水平。電池容量預計介於6000至7000mAh之間，並在高配版本中加入雙衛星通信功能，提升極端環境下的通信能力。

延伸閲讀：3款小屏旗艦級攝影手機推介 備無損變焦鏡頭竟不是iPhone 17？（點擊連接看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】