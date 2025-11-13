iOS 26.2 beta2釋出｜面向所有用家的iOS 26.1，相信不少iPhone用家都已升級；而今日，蘋果公司再發布了iOS 26.2 beta 2 第二測試版本，為開發者提供無線更新下載。這次更新預計將於12月正式推出，不單調整了睡眠評分、Apple Podcasts智能升級、遊戲庫排序與篩選功能等多項功能；鎖定畫面與介面的液態玻璃效果更佳、動畫效果更流暢。



睡眠評分系統調整

iOS 26.2調整了睡眠評分規則，將最高等級由「優秀」改為「極高」，並重新校準各等級門檻。此改動回應了用戶反映評分過於寬鬆的意見，讓評分系統更具參考價值。

遊戲庫與社交功能強化

新版本為遊戲庫新增排序與篩選功能，支援手柄導航，並可在遊戲過程中即時更新分數。社交互動方面，用戶可直接從遊戲應用中邀請朋友進行挑戰或多人遊戲，當朋友打破高分紀錄時，系統會發送通知提醒。

鎖定畫面與介面優化

iOS 26.2引入「液態玻璃」鎖定畫面滑塊，允許用戶更精確地調整時鐘透明度，且支援所有字體選項。水平儀應用亦加入液態玻璃設計，整體介面更為統一。系統動畫效果經過優化，按鈕點擊與選單開啟的動作更加流暢。

Apple Podcasts 智能升級

更新版本為Apple Podcasts 引入人工智能功能，能夠自動生成章節、連結至提及的播客節目，並整理相關內容。這項改進將大幅提升用戶聆聽體驗，方便快速找到感興趣的內容。

其他實用更新：AirPods即時翻譯功能將擴展至歐盟國家

Apple News應用獲得更精緻的版面配置，並加入常用版塊的快速連結。提醒事項應用新增觸發鬧鐘和計時器的功能，確保重要任務通知能夠繞過專注模式。AirPods即時翻譯功能將擴展至歐盟國家，CarPlay設定中可關閉訊息的固定對話功能，提升隱私保護。