iOS 26液態玻璃功能耗電引爭議　Beta 4版可開關　實測得出這答案

自從蘋果發布iOS 26之後，很多人吐槽Liquid Glass設計難看，而且還要即時渲染消耗硬件性能，導致發熱、續航下降。



在遭受全球大規模吐槽之後，蘋果決定給用戶一個開關，在iOS 26.1開發者預覽版Beta 4更新中，提供了「Clear」和「Tinted」兩種模式自由選擇。

其中，「Clear」模式就是原生的Liquid Glass效果，而「Tinted」模式則是增加不透明度，整體更像之前的模糊效果。

原本很多用戶認為，選擇「Tinted」模式，關閉Liquid Glass之後會讓續航提升，但實測發現並非如此。

MacRumors用iPhone 17 Pro Max對這兩種效果進行了實測，有四組不同的設置對照。

在統一亮度、關閉原彩顯示等干擾項的條件下，四組測試結果如下：

Liquid Glass模式設置為「Clear」，電量從80%下降到70%。

Liquid Glass模式設置為「Tinted」，電量從80%下降到69%。

Liquid Glass模式設置為「Tinted」降低透明度並增加對比度，電量從80%下降到69%。

Liquid Glass設置為「降低透明度」、「增加對比度」和「減少動態效果」，電量從80%下降到70%。



最終結果發現，各組耗電差異僅1%，且無法精確測量百分比小數位，偏差可能源於內容差異，無統計學意義，無法得出「液態玻璃設置影響電池壽命」的結論。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】