不少外媒指 Apple 新開發的超薄機iPhone Air 銷量不如預期，將不會開發下一代iPhone Air 2。不過，根據業內分析師 Jeff Pu 的最新報告，這項傳聞或屬誤導，Apple 將按照原定計劃在 2026 年 9 月發佈兩款重磅新機： iPhone Air 2 以及傳聞己久的摺疊式 iPhone Fold ；更強調兩款產品設計與核心零組件已進入最後測試階段。



iPhone Fold：5.3 吋摺疊內螢幕、7.8 吋展開超大螢幕

Jeff Pu 在報告中指出，Apple 正積極完善 iPhone Fold 的硬件結構與軸承設計，並已確定關鍵規格。iPhone Fold在摺疊狀態下將擁有 5.3 吋螢幕，展開後則達到 7.8 吋，幾乎等同於一部 iPad mini 的可視面積。核心將搭載下一代 A20 Pro 晶片，配合 12GB RAM 記憶體，明顯劍指高效能運算與多工需求。

值得注意的是，Apple 可能在 iPhone Fold 上採用全新的 Touch ID 側邊指紋辨識方案，取代 Face ID，以應對摺疊結構中前鏡頭模組與紅外線傳感器的空間限制。機身材質方面，將結合鈦金屬與鋁合金骨架，確保強度與輕量兼備；相機組則預期搭載兩組 4,800 萬像素主鏡頭，分別負責廣角與超廣角拍攝，配合 1,800 萬像素前置鏡頭，兼顧摺疊與展開模式的自拍需求。

蘋果首款摺疊iPhone，被傳明年登場（X@Der Jürgen；01製圖）

根據供應鏈傳出的測試版本資料，iPhone Fold 的螢幕採用 LTPO OLED 面板，支援 120Hz 自適應更新率與 2,000nits 峰值亮度，並內建 Apple 自研的 C2 5G 晶片。

iPhone Air 2：升級雙鏡頭與 48MP 超廣角

至於另一款備受期待的 iPhone Air 2，同樣維持 2026 年秋季發表節奏。Jeff Pu 指出，儘管市場傳聞稱 Apple 為了加入第二顆鏡頭而延遲推出，但從目前的零件下單與測試節點來看，生產計劃並未出現異動。新一代 iPhone Air 將延續超薄、超輕的核心理念，同時迎來首次雙鏡頭配置，主鏡頭與 4,800 萬像素超廣角鏡頭並列於水平相機模組中，成為系列最大視覺變化之一。

據悉，Apple 為此重新設計了內部主板與電池堆疊結構，採用新型複合碳纖維支架與高密度鋰電單元，確保在維持 7 毫米以下機身厚度的情況下仍具備足夠續航。螢幕部分預計為 6.1 吋 OLED，支援 ProMotion 120Hz 更新率，並延續 Liquid Glass 半透明介面。

資料來源：BGR