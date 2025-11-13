尿袋爆炸意外持續不斷，昨日（12日）何文田中學一名女學生的書包內突然傳出爆炸聲，冒出白煙並伴隨燒焦氣味，所幸最終無人受傷。警方與消防趕到現場調查後證實，起火源頭是一個俗稱「尿袋」的外置充電器，懷疑因短路導致過熱冒煙。



書包內突冒煙 外置充電器疑短路釀事

事件發生於上午約十時四十七分，地點是何文田常和街基督教女青年會丘佐榮中學。據了解，一名中五女學生當時正在課室上課，忽然聽到書包內傳出「啪」一聲，隨即冒出白煙並散發焦味。老師與同學見狀即時疏散及報警求助。消防到場後檢查發現，冒煙的正是一個放在書包內的「尿袋」。

書包內突冒煙 外置充電器疑短路釀事（AI生成圖片）

消防初步調查認為，事發原因為電池內部短路導致過熱，幸而沒有引起火警或爆炸。涉事充電器冒煙後自行停止運作，並未波及其他物品，確認無可疑成分。

專家：鋰電池若損壞或受壓易釀短路

根據機電工程專家分析，「尿袋」內主要使用鋰離子電池或鋰聚合物電池，這類電芯能量密度高，但同時對外在環境極為敏感。若電池外殼受壓變形、遭撞擊或長時間受熱，內部隔膜便有可能破裂，造成正負極接觸短路。當電流急劇上升時，電池內溫度可在數秒內飆升至攝氏數百度，隨即出現冒煙、起火甚至爆炸。

鋰電池若損壞或受壓易釀短路，如感到異樣熱力，絕對不要繼續充電或開機。

在今次事件中，涉事充電器被放在書包內，而書包內通常擺放課本、筆盒等重物，若不慎壓迫電池或連接線，更易導致電芯變形。此外，部分市售低價「尿袋」未經國際安全認證或使用次級零件，內部缺乏過熱保護及電流限制功能，長時間使用或反覆充放電後更容易出現故障。

「尿袋」安全使用貼士

外置充電器雖屬日常用品，但正確使用方式往往被忽略。專家指出，選購時首要確認產品是否具備「CE」、「UL」、「PSE」或「香港機電工程署認可」等安全認證標誌，避免購買來源不明或過於便宜的產品。

+ 9

使用時切勿讓「尿袋」與其他金屬物品（例如鎖匙、硬幣）一同放入袋中，以防導電短路；充電過程應保持通風，避免放在枕邊、床上或衣物堆中。若感覺外殼過熱、鼓起或有異味，應立即停止使用並拔除電源。

不少人習慣邊充電邊使用手機，然而這會使電池雙重負荷，產生過多熱量，增加故障風險。建議在「尿袋」與手機之間留出通風空間，不要用厚重手機殼覆蓋。

此外，外置電池不應長期全滿或全放電存放。若長時間不用，應保持約五成電量，並置於陰涼乾燥處保存。每半年開機檢測一次運作狀況，確保電芯穩定。

防短路五大重點

預防短路應從五方面入手—首先，避免以非原裝或劣質充電線充電，因其內部導線可能過細或缺乏保護層，容易導致電流不穩；其次，充電器一旦被水潑濕，即使已擦乾亦不應再使用，內部電路受潮後仍可形成導電橋接；第三，切勿於極端溫度環境（如車廂、陽光直射處）長時間放置；第四，避免外力擠壓或摔落；最後，當電池容量明顯下降或出現異常發熱，應及早更換。