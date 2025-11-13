手機需每天關機？還是永不關機？Threads友分成兩派，有人認為智能手機需要每天關機，認為長期不關機會影響性；亦有人認為手機可長期不關機，反擔心頻繁開關機會加速損耗手機及電池；這個問題一直困擾不少手機用家，也沒有公認最好的答案及做法。但原來的有專家指出，兩派講法都是錯的！

根據美國國家安全局（NSA）發布「行動裝置最佳實踐指南」（Mobile Devices Best Practices），每周關機1次不僅有助於裝置運行、還能提升安全性。



頻繁開關機會否令手機損耗更大?

不少人認為手機開關次數愈多，對手機損耗愈大。理論基礎是每次關機再重啟，手機需要重新讀取大量數據，會對記憶體產生一定程度損耗。

但專家指出，這個理論雖然成立卻不切實際。假設你每天重啟1次，10年也不過3650次。如果手機質量正常，當中產生的損耗根本輕微得可以完全忽略。只有手機本身存在質量問題，才需要擔心頻繁開關機會縮短手機壽命。

經常開關機會否令手機耗電更多?

如果要數開關頻繁對手機影響最大的因素，那可能是電池。有些用戶以為晚上關機可以延長電池壽命，但其實手機在重開及重載各種數據時，CPU需要高速運轉，從而增加耗電量。想省電不如在睡前開啟省電模式，讓手機進入待機狀態。手機系統會自動因應使用量調節CPU功率從而省電。所以為了保護電池而頻繁開關機，可能是多此一舉。

長期不關機會否導致手機運行速度變慢?

原來，是會的！當手機買回來用了一段長時間後，安裝的app多了、儲存的相片影片多了，有時確實會開始出現延遲、操作不順，那可能是因為應用程式運行過程中，系統儲存了過多垃圾檔案，加上不少應用程式都在背景運作，時間一久垃圾資料愈來愈多。令手機運行變慢、操作明顯不順手。

那手機應多久要重啟一次? 美國NSA專家有這個建議

美國國家安全局NSA在2024年發表的「智慧型手機使用安全指南」中建議，手機可以每週重啟一次。此舉可讓手機清理無用的垃圾資料、關閉多餘不用的後台程式，令手機變得流暢。

機構更指出，如發現手機忽然變慢，有可能因亂連接公眾WiFi、亂裝apk檔案、點擊了問題連結，被殖入了惡意監控程式。NSA建議手機最好每週重開機一次，能有效阻止惡意程式與主機連接，避免黑客進行「零時攻擊」(zero-click exploits)。

美國國家安全局NSA專家建議手機一星期重啟一次

總結：手機應該多久關機一次?

手機永不關機或每天關機，其實對手機壽命不存在嚴重影響。但為了令操作順暢又安心，按照專家建議，每週關機重啟一次，似乎是個好習慣。既能清理系統垃圾，又能提升安全性，更不會對電池造成額外負擔。當然，最終還得由手機用戶自行判斷，如果手機沒明顯的卡頓，也不必刻意按時每週關機重啟。

