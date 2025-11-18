11月18日港隊主場對新加坡亞洲盃外圍賽事｜哪裡可以免費收看？｜香港足球代表隊將於11月18日晚上8時在啟德主場館迎戰新加坡，比賽將透過港台電視32台提供免費直播。球迷除了可以透過電視直接收看外，亦可使用港台網站、港台YouTube頻道及「RTHK電視」應用程式等四大平台觀賞賽事。此外，香港更有4個商場會同步公眾直播，一共5個方法，支持這場亞洲盃外圍賽關鍵戰、撐港隊！



香港對新加坡｜細數國際賽恩怨情仇 港足77年揚威星洲全城瘋狂（資料圖片/高詩琦攝）

11月18日港隊主場對新加坡亞洲盃外圍賽事直播連結：

港台網站（32台直播）

港台YouTube頻道

港台手機app：iOS下載 ／Android下載

港隊對新加坡賽事為何如此關鍵?

目前香港與新加坡在亞洲盃外圍C組同樣取得8分，由於分組排名同分時會優先計算對賽成績，因此今仗贏波的一方將篤定成為小組首名出線決賽周。如果雙方賽和，港隊還需要看最後一場作客印度的結果，而如果輸波，新加坡就會提前出線。這場比賽的勝負將直接決定港隊能否連續兩屆打入亞洲盃決賽周，因此被視為生死之戰。

目前香港與新加坡在亞洲盃外圍C組同樣取得8分（網上截圖）

港隊目前狀態及備戰安排如何?

香港足總宣布懸賞100萬港元，作為香港隊擊敗新加坡的獎金來激勵士氣。港隊在上一仗在少打一人下被孟加拉迫和1比1，失去拉開分組差距的機會。為備戰這場關鍵戰役，港隊在11月13日先與柬埔寨進行友誼賽作最後熱身。足總更重召經驗豐富的41歲老將王振鵬加強陣容深度，務求在主場全取三分。

足總更重召經驗豐富的41歲老將王振鵬加強陣容深度，務求在主場全取三分。（袁志浩攝）

第4種方法撐港隊

啟德主場館門票於11月7日下午3時開始公開發售，在下午4時20分宣布全部售罄，開賣不足兩小時便火速售罄。信和集團旗下四個商場：奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將同步直播賽事，打造全城第二主場，讓未能入場的球迷也能聚集一起為港隊打氣。

信和集團旗下四個商場：奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將同步直播賽事。（資料圖片）

香港對新加坡11月18日賽事資訊

日期：2025年11月18日(星期二)

時間：晚上8時

地點：啟德主場館

免費直播：港台電視32台、港台網站、港台YouTube頻道、RTHK電視應用程式

