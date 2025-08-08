AV Show 2025／香港高級影音展2025 由8月8日至8月10日假灣仔會議展覽中心舉行，記者星期五入場直擊，發現11點多已經人頭湧湧，馬上精選場內12件必試、必買耳機／真無線／播放器，方便大家入場找心水好貨。



AV Show 2025現場直擊｜12件推薦靚聲、抵買耳機／真無線／播放器

推薦產品01：數碼暴龍限定版入耳式耳機 ANIMA ANW-C010

走年輕、動漫迷路線的日本耳機廠 ANIMA 首次推出有線耳機產品ANW-C010：更是經典動畫 《數碼暴龍大冒險》的特別版產品！盒繪由動畫版班底全新線繪製，耳機內外都有委多令人聯想起動畫的元素，而且耳機使用全新開發2mm 陶瓷動圈單元，專業級音質，絕非食動畫IP老本的騙錢東西。原價$1100、場內預訂價＄950（Soundwave Audio 攤位: X13）

推薦產品02：Acoustune C:03 鎳銀聲學腔體+ M:02G 有線耳機模組

日系耳機廠 Acoustune 去年以準確眼光推出了一款可以更換耳機單元，可以自由組合出不同聲低、一機玩盡有線／真無線的套裝Acoustune HSX1001系列，今次展覽中可以試用最新公開的C03 鋅白銅腔體 + M:02G 限量有線耳機，即可以試聽及預訂。記者11點到也要排30分鐘才可以試聽／拍照，人氣極高。$2980 （Soundwave Audio 攤位: X13）

推薦產品02：Acoustune C:03 鎳銀聲學腔體+ M:02G 有線耳機模組（鍾世傑 攝）

同廠另一款相同concpet的可換腔體有線耳機Acoustune HS2000，都有全新「ACT63」腔體單元 ，首次使用鈦金屬外殼及平板單元，限50對。$15,800

HS2000 系列腔體單元 「ACT63」限50對。$15,800（不包括 HS2000 耳機）（鍾世傑 攝）

推薦產品03：Astell&Kern A&ultima SP4000 音樂播放器

韓系音響大佬 Astell&Kern 繼 SP3000 之後，花了三年研發的最新的旗艦播放器，使用先進的 Octa 音訊電路架構，音色精緻且不失強勁輸出。大拿拿3萬元的新機，試聽機會難得，即使人多時最少排1小時，依然值得你等待。$31,980（OTG 攤位：B01 & B02）

推薦產品03：Astell&Kern A&ultima SP4000 音樂播放器（鍾世傑 攝）

AK攤位同場還有其他兩款未發售新作展示中：包括與64 Audio 聯乘的耳機XIO，以及日本製作的耳機LUNA。

AK攤位同場還有其他兩款未發售新作展示中：包括日本製作的耳機LUNA。（鍾世傑 攝）

推薦產品04：Koss Porta Pro 無線藍牙耳機版

無論是其開放式設計的音色，以至簡約有型的外觀，無論樂迷和潮人都喜歡的日系耳機Koss Porta，推出了藍牙無線版本，音色開揚醒目，試聽後已想買。$788 ( 英京攤位：F03）

推薦產品04：Koss Porta Pro 無線藍牙耳機版（鍾世傑 攝）

推薦產品05： FiiO 雪曼天 SNOWSKY ETRO NANO USB 迷你藍牙耳放

設計得好像一部迷你卡式機，可經USB-C駁到手機充電口，再加插有線耳機，即能提升聽歌質素。$499（CarveLink 攤位：B04)

SNOWSKYRETRO NANO USB 迷你藍牙耳放（鍾世傑 攝）

FiiO M27 全新播放器首次展出

推薦產品06： 唐族 Harmonic Empire 入耳式耳機「小喬」

唐族旗下新品牌Harmonic Empire首款入耳式耳機「小喬」於HKAV Show現身，日系美少女包裝好搶眼，耳機則使用金屬半開放式面板及3D打印樹脂腔體，採用石墨烯單動圈，耳機線使用了日本「古河」無氧銅線，幾百蚊好抵玩。（GD Audio 攤位： A04, A06）

推薦產品06： Harmonic Empire 入耳式耳機「小喬」（鍾世傑 攝）

推薦產品07：鐵三角手提黑膠盤 SOUND BURGER

機身超迷你的黑膠唱盤，更支援3.5mm及RCA輸出，自己再轉藍牙輸出就可以四圍聽貫膠碟。$1,200 ( 英京攤位：F03）

推薦產品07：鐵三角手提黑膠盤 SOUND BURGER（鍾世傑 攝）

推薦產品08：DITA Prelude 入門發燒耳機

新加坡品牌DITA的入門的發燒耳機，使用雙磁路設計單動圈單元，紅色的金屬機身造功精美。為照顧手機用家，Prelude 更附送 ANTE 3.5mm to USB-C 隨身解碼耳擴小尾巴。$1,380（ECT攤位：E01,E02,E03）

推薦產品08：DITA Prelude 入門發燒耳機（鍾世傑 攝）

推薦產品09：Noble Audio Knight 耳機優惠套裝

美國名牌Noble的入門級有線iem耳機，採用了壓電圈鐵三混合單元設計。場內特別與代理ect另一品牌Fosi Audio合作，$2,380有一對耳機及一部手機耳擴小尾包。優惠價 $2,380 原價共 $3,163（ECT攤位：E01,E02,E03）

推薦產品09：Noble Audio Knight 耳機優惠套裝（鍾世傑 攝）

推薦產品10：Final A10000 鑽石震膜動圈耳機

這對日本名牌Final Audio CVD鑽石震膜動圈耳機又有機會試聽了，同場更有全球限量300套的金色版collector’s edition！嘩～～～～$22,800（ECT攤位：E01,E02,E03）

Final A10000 鑽石震膜動圈耳機（鍾世傑 攝）

推薦產品11：Positive Vibration Frequency 輕便藍牙耳機買大送細

House of Marley 的頭戴式耳機Positive Vibration Frequency ($599)，本身已經抵玩好聲，木製機身有型；場內買機加送同廠迷你真無線耳機 Smile Jamaica（價值$199）（Let's Go Audio 攤位：B03）

推薦產品11：Positive Vibration Frequency 輕便藍牙耳機買大送細（鍾世傑 攝）

推薦產品12：ddHiFi USB-C耳擴小尾巴

ddHiFi一向生產抵玩、設計精美的手機聽歌轉駁器，最新作品設計超靚，雖然體積有點大，但使用了有趣的磁吸設計，同機玩盡3.5mm及4.4mm耳機插，且附有充電口，一邊聽一邊充電亦ok。$1380（OTG 攤位：B01 & B02）

推薦產品12：ddHiFi USB-C耳擴小尾巴（鍾世傑 攝）

香港高級視聽展AVshow 2025

日期：2025年8月8日至10日

地點：香港會議展覽中心

主辦單位：音響技術（Audiotechnique）

特色：高保真及個人音響設備、音樂軟件、現場示範等

入場費：港幣100元（包括2025年Hybrid SACD一張）

開放時間：8月8日及9日：上午10:00 至 晚上7:00；8月10日：上午10:00 至 下午6:00

