買iPhone送20個爸爸30個老公？通訊錄現6千陌生人　蘋果這樣回應

據媒體報道，近日，有網友發視頻稱，作為第一批購買iPhone 17的用戶，一夜之間手機裏多出6000多個陌生聯繫人。



更離譜的是，這些陌生聯繫人中還包含20多個「爸爸」、30多個「老公」。

該網友表示：「幸虧這些『老公』是有頭像的，不然自己打過去就真說不清楚了。」

該網友懷疑是蘋果的iCloud系統錯亂，導致用戶訊息泄露，甚至懷疑自己之前蘋果手機相冊裏的訊息也同步到了其他用戶的手機上。

於是，網友聯繫蘋果官方反映問題。

客服表示：「考慮到有可能和賬戶系統有關，需要賬戶驗證身份，確認本人賬戶獲取的權限，後續調查此賬戶的情況有沒有異常。」

客服還表示，可能需要用戶授權訪問賬戶，蘋果來嘗試解決問題。

在視頻結尾，該網友感到很無語：「現在買蘋果手機還送爸爸、送老公是嗎？」

