Suica 卡企鵝吉祥物即將退休，近日又有新發表，2026年秋季起在「Mobile Suica」應用app內，追加全新的QR Code掃碼支付功能「teppay」。這項新服務旨在整合交通與購物支付，解決使用者需要切換多個支付App的煩惱。對於熱愛日本旅遊的香港人來說，這無疑是一個令人期待的好消息，未來在日本消費將會更加無縫接軌。



teppay是什麼？為何要在Mobile Suica中加入QR Code？

近日日本有報導指，日本消費者對日益複雜的電子支付感到疲累，更開始重新使用現金交易；此外，亦希望各款支付工具能整合在一起使用。「teppay」正是回應需求而生，它直接內建於Mobile Suica App中，當服務上架後，用家只需updated app，無須重新註冊即可直接啟用掃碼支付功能。（此計劃亦與東京私鐵發行的Pasmo卡相通，且兩個系統早於2013年起已全國共通使用，所以本文只值接提及Suica。）

teppay有什麼強大功能？購物不再受兩萬日圓限制？

「teppay」最大的亮點在於解除了Suica交通卡長期以來增值額最高僅2萬日圓的限制，以後遊客將可直接以Suica「teppay」掃碼支付購買高價商品。此外，「teppay」支援日本全國超過160萬個「Smart Code」標示的據點，這意味著其適用範圍將大幅擴大，遊客即使沒有需要日本電話號碼才能登記的電子支付平台，也可以在各店鋪輕鬆使用，並可賺取積分、使用印花。

香港人去日本旅行有什麼實用之處？掃碼支付更靈活？

對於習慣使用iPhone Apple Pay Suica的香港旅客來說，這項新功能極具實用價值。 首先，打破消費上限：以往在Bic Camera或百貨公司買電器、名牌時，受限於Suica的2萬日圓上限，往往只能轉用現金或信用卡。未來透過teppay，你可以直接在同一App內完成大額支付，省去掏錢包的麻煩。 其次，應對拒收IC卡的小店：雖然Suica普及率高，但日本仍有不少小店只收PayPay等QR Code支付而不收IC卡。teppay支援Smart Code標準，能讓你在這些只收二維碼的店舖消費，真正做到「一部手機走天涯」。

服務何時正式推出？PASMO用戶也能使用嗎？

JR東日本預計於2026年秋季正式推出Mobile Suica版的teppay服務。而另一大交通卡陣營PASMO也不甘後人，預計於2027年春季在Mobile PASMO上跟進推出同樣的服務。屆時，無論你是Suica派還是PASMO派，都能享受到這項便捷的掃碼支付體驗。