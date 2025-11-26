Elon Musk預告Grok5 AI挑戰LOL最強隊伍！網民：Faker為人類出戰

Elon Musk 日前在 X 上突然拋下震撼彈，公開表示旗下 xAI 正開發的新一代模型 Grok5，有望在 2026 年挑戰《英雄聯盟》（LOL）最頂尖的人類職業戰隊。消息一出，不但引來全球玩家熱烈討論，連不少專業選手亦關注再一次發起的「AI vs 人類」世紀之戰。



Musk親自發布挑戰宣言 強調限制條件「公平對決」

Elon Musk 在貼文中指出，今次的企劃並非讓 AI 以「外掛式」能力碾壓，而是希望在公平環境下與人類一較高下。為此，他特別強調 Grok5 必須受到三項核心限制：

第一，Grok5 只能透過鏡頭觀看螢幕畫面，視野清晰度不得超過一般人 20/20 的正常視力。也就是說，AI 不可以直接讀取遊戲內部資料，亦不能利用更高解析度辨識細節。

第二，AI 進行操作時，其反應延遲與點擊速度不得超越人類水準。換言之，它不能以超高 APM 壓倒對手，只能像選手般使用人手能做到的速度下指令。

第三，Musk 強調 Grok5 的設計目的，是「能只靠閱讀說明書及自我試驗，就學會玩任何遊戲」。此說法顯示 xAI 企圖打造的不是單一遊戲專用電競 AI，而是具備泛化能力、能快速掌握規則並自我優化的高階智能。

玩家：「Faker 第七冠，為了人類」

消息一出，《英雄聯盟》社群迅速沸騰。不少玩家第一反應不是擔心 AI 會擊敗人類，反而是興奮於可能看到前所未有的對決。有網民即時留言：「第七冠，為了人類」、「李相赫（Faker）你就是人類的最後防線了嗎」甚至有人開玩笑指：「AI Faker請求出戰」。

會出現玩家對這場 AI 大戰人類的關注點，不在 AI 而是選手身上的原因，是因為 Faker 作為 LoL 歷史上最具傳奇色彩的選手，被全球玩家視為「最強中路」，而且在比賽﹑直播中常常表演出超越人類的反應，因此玩家都期待 Faker 連 AI 都能打贏。