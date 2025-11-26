升級iOS 26後FaceTime爆收費陷阱？Threads一位女網民「lam1304k」狂呻，她因為感情問題使用，以「FaceTime」與身在外地的前男友網上通話，最後竟收到$5,700鉅額月結單（事主使用台灣遠傳，銀碼為新台幣，兌換成港紙約為HK$1,400），驚見FaceTime免費通話變成了收費長途電話！



事主翻查原因，發現是將iPhone升級至最新的iOS 26後，系統預設將原本應透過網絡數據傳輸的FaceTime通話，在訊號不穩或特定情況下，自動切換成了傳統的電信語音通話，由於事主未有察覺通話模式已改變，繼續暢談，最終就生成了高昂的通話分鐘或長途電話費用。

https://www.threads.com/@lam1304k/post/DRefTUXk7BF 圖片

如何檢查設定及避免誤墮通話費陷阱？

苦主及留言網民為了不會再有下一位受害者，特別截圖解釋。首先，在FaceTime通話時，其實有顯示「FaceTime視訊」或「FaceTime語音」，若變成一般計時畫面則代表正在使用電信線路。

最後，要在設定內搜出Facetime，在「預設通話app」一項，點擊入去選擇：「FaceTime通話」，不要揀「行動網絡通話」。