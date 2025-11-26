HONOR Magic8 Pro發佈｜2億像素AI長焦鏡頭、霆鋒代言夜攝新境界

HONOR 宣佈推出全新旗艦手機 HONOR Magic8 Pro，並隆重邀請巨星謝霆鋒擔任「HONOR 未來科技體驗官」。新機主打「AI 視夜新視野」，憑藉兩億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭、電影級 AI 追色功能及 7,100mAh 青海湖電池。



兩億像素AI長焦鏡頭

HONOR Magic8 Pro 配備兩億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，擁有 1/1.4 吋超大感光元件、f/2.6 超大光圈及 3.7 倍光學變焦。配合 CIPA 5.5 級防手震及 HONOR AI 自適應防手震模型，即使在低光環境下遠距離拍攝，影像依然清晰銳利。業界首創的電影級 AI 追色功能，更能讓用戶輕鬆套用電影風格或專業菲林色調，隨手拍出氛圍感大片。

頂級效能與續航

作為首部搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器的旗艦手機，HONOR Magic8 Pro 的運算能力顯著提升。配合業界首創的 GPU-NPU 異構 AI 技術，能將遊戲畫面提升至 1080p 及 120fps。內置 7,100mAh 青海湖電池，支援 100W 有線及 80W 無線快充，續航力比上代提升不少。

HONOR Magic8 Pro正式發佈

全新MagicOS 10與護眼屏幕

新機搭載 MagicOS 10 系統，透過獨有 AI 按鈕即可啟用 AI 識屏建議等功能，跨設備傳輸更便捷。6.71 吋 LTPO OLED 屏幕峰值亮度達 6,000nits，榮獲德國萊茵 TÜV 全方位護眼 5.0 認證，全天候呵護雙眼。

售價與預訂禮遇

HONOR Magic8 Pro 提供旭日金砂、天青色和絨黑色三色。12GB+512GB 售價 $7,899；16GB+1TB 售價$9,299。11月27日至12月3日預訂，即送總值近 HKD 4,000 的豐富禮遇，包括 180 天只換不修、碎屏及後蓋寶服務、磁吸手機殼套裝，選購指定版本或加購升級更可獲贈 DJI Neo 航拍無人機。