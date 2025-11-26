Z世代最愛中國品牌榜公布　小米﹑華為都不敵中國最強遊戲廠商

最新發布的《Z 世代最喜愛的中國全球化品牌 50 強》榜單，呈現新世代年青人選擇、文化偏好與消費傾向。榜單由 Snapchat 聯手 Kantar 共同整理，一向在國內備受追捧的小米﹑華為，都在榜單上輸給中國最強遊戲廠商，亦可證明遊戲對新世代的重要。



整體榜單中，3C 科技、電玩遊戲、電商平台與新能源汽車四大類別合計 50 個品牌入選，而其中的主導力量亦與 Z 世代的生活型態高度一致—科技、娛樂與時尚成為主旋律。令人注目的是，今年排名前三的品牌由騰訊遊戲、小米以及 SHEIN 取得，反映出互動娛樂、性價比科技在年輕消費者心中仍然佔據重要位置。

騰訊遊戲的高排名並不意外。遊戲早已是 Z 世代的共同語言，而騰訊旗下的多款作品在全球市場均有亮眼成績，無論是競技類、社交類還是休閒類產品，都成功建立跨文化的共同娛樂體驗。遊戲不只是一種消遣，更是全球性的社交互動平台，騰訊之所以受歡迎，在於其產品能讓不同語言、不同地域的玩家在同一個虛擬世界連結。

位列第二的小米亦展現了中國科技品牌走向國際化的面貌。對於 Z 世代來說，產品的「性價比」與「功能密度」極為關鍵，而小米多年來已在多國建立高CP值的印象。無論是手機、智能家電，小米以實惠價位提供完整數碼生活方案，成功吸引大量年輕消費者。

從整份榜單中可以看到另一個明顯趨勢：3C 品牌佔據了頭部位置，表現出科技仍然是這一代的主要需求中心。榜單前十中有一半是 3C 相關企業，顯示電子產品仍然是年輕消費者的第一優先。智能手機、穿戴設備、手提電腦與個人影音裝置都高度影響 Z 世代的生活與工作方式。