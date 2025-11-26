iPhone Fold突破極限 除螢幕無摺痕 還有這科技可秒殺Android
撰文：快科技
出版：更新：
蘋果首款摺疊屏iPhone Fold預計將於2026年秋季與iPhone 18 Pro系列一同發布，這款設備有三大核心賣點。
1. 2400萬屏下鏡頭
據摩根大通發布的研究報告顯示，iPhone Fold搭載業界首款2400萬像素屏下攝像頭，這不僅是蘋果首款真全面屏iPhone，也超越了Android陣營。
此前三星Galaxy Z Fold6在內屏使用400萬像素屏下前攝，最新的Galaxy Z Fold7又砍掉了屏下前攝，採用主流的挖孔屏方案。如果該爆料屬實，表明蘋果在透光率和圖像清晰度方面取得了其他廠商尚未實現的大突破。
2. 螢幕無摺痕
所有跡象都表明蘋果已解決了困擾大多數摺疊屏手機的摺痕問題，爆料稱iPhone Fold將成為市場上首款無摺痕的摺疊屏設備。
+3
3. 電池
iPhone Fold將採用高密度電池，目前蘋果正在測試5400-5800mAh的電池容量，這意味着它成為有史以來電池容量最大的iPhone，超過iPhone 17 Pro Max的5088mAh。作為對比，三星Galaxy Z Fold 7配備4400mAh電池，Ｇoogle Pixel Fold為4821mAh。
核心配置上，iPhone Fold將配備7.8吋內螢幕，外螢幕為5.5吋，支援Touch ID，不支援Face ID，共有四顆攝像頭，包括外屏前攝（挖孔屏形態）、內屏前攝（採用屏下方案，真全面屏形態）、4800萬後置雙鏡頭。
售價方面，iPhone Fold在美國的售價介於2000至2500美元之間，有望成為有史以來最昂貴的iPhone。
延伸閲讀：iPhone摺屏版將成Apple最強旗艦 網傳全面支援AI外還有1功能回歸（點擊連結看全文）
+7
iPhone Fold成功研發無摺痕屏幕｜突破Android摺機界限｜定價公開蘋果2027年推iPhone 20周年紀念版 折疊屏加玻璃機身工藝大升級蘋果/華為/三星都有手機折疊屏幕專利 但為何摺機遲遲未成主流？iPhone Air 2、iPhone Fold 照舊2026年推出｜分析師打破延期流言iPhone Fold 摺機下年推出5大規格曝光｜鈦機身Touch ID定價近2萬
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】