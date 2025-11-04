近日社交媒體上湧現大量夢幻雪景照片，許多人以為朋友們飛到北海道旅行，原來以手機app，簡單1步就能免費生成「AI雪景特效」美圖，即教你用美圖秀秀app的大熱「雪地電影主角」功能，上傳一張照片，系統便能在30秒內自動生成充滿冬季氛圍的雪地寫真，冬天不用飛去北海道打卡，也能擁有日劇般的浪漫雪景照。



如何製作AI雪景圖片？

步驟一：用甚麼app製作AI雪景照？

下載並開啟美圖秀秀／美顏相機

在手機應用程式商店下載美圖秀秀App（同廠另一款修圖app「美顏相機」近日也開通了相同功能），開啟後在首頁或「AI創作」分頁中尋找「雪地電影主角」功能，雖然效果相約，但因為每日免費生成圖片數有限，不妨兩邊都玩，增加生成圖量。

美圖秀秀App下載連結：iOS / Android

美圖秀秀App截圖

步驟二：上傳照片並選擇風格

上傳一張個人照片後，可選擇三種不同風格：雪景三格、雪夜三宮格及特寫雙格，之後系統就會在30秒內自動生成雪景照片，完成後按右上角儲存即可。美圖秀秀有註明，AI效果採用WHEE雲端處理技術，所有上傳的資料都經過加密處理，並且不會在伺服器上儲存，保障用戶私隱安全可安心使用。

美圖秀秀App截圖

試雪景當然要用林雪(AI生成)

動物照／玩具相可以製作雪景照嗎？

免費試用方案有甚麼限制？

除了人像照片，美圖秀秀的AI雪景功能同樣適用於寵物、動物或物件照片，記者嘗試以貓貓、玩具figure去製作雪景圖片，發現AI時靈時不靈，可成功將貓店長「阻B」、美少女figure、幪面超人放進雪景，有時卻又會自動將《Frozen》雪中抱抱照變了真人相。想試多幾張的話，留意免費用戶每日有3次使用機會 ，需要留意生成的照片會帶有水印。如果想玩更多，現時美圖秀秀提供7天免費VIP試用期，讓用戶無限制使用AI特效。

美圖秀秀App截圖

美圖秀秀App截圖

美圖秀秀App截圖