iPhone回收價 2025.12月｜來到2025年最後一個月，38款iPhone 舊型號舊機 Trade-in 二手回收價全線下滑，愈新款跌幅愈大。比如 iPhone 16 Pro Max 就跌了幾乎$500。準備年尾換機的你，馬上睇睇12月2日最新 update 的 38款 iPhone 舊型號先達二手回收價



本報價表，以各型號之最大容量為準：比如iPhone 13 以 512GB 估價、iPhone 13 Pro Max 以 1TB 估價） ，並需要正常開機操作，機身無重大損毀。留意6代／7代／X／XS／XR等舊型號，非全部鋪頭肯收購。（所有報價只供參考，以店方為準）



即睇2025年12月2日更新｜38款型號手機回收價⬇

iPhone官方Trade In價最新Update

你亦可直接在Apple官店進行舊換新Trande In，相差1個月，現時iPhone 15 Pro Max 的回收價已跌了$700多港元。而由於iPhone 17系列面世，官方首次公開了iPhone 16系列的回收價，可在購買最新型號的iPhone 17系列手機時Trade-in。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）