OnePlus Ace 6T是打機神器？8300mAh電池外　還有這幾個逆天功能

OnePlus中國區總裁李傑介紹，OnePlus Ace 6T將全球首發8300mAh超巨量冰川電池，是目前全球電池容量最大的性能旗艦，正式引領旗艦手機電量進入8000+mAh時代。



李傑表示，做性能手機這麼些年，最常聽到的抱怨就是：性能確實強大，但續航還是感覺不太夠用。所以在Ace 6T立項之初，就提出兩個目標：第一，電池必須做到8開頭；第二，出門不帶充電寶，性能滿血一整天。

現在Ace 6T做到了，有了8300mAh冰川電池，日常使用一天一充足夠了，跟朋友開黑一整晚，電量依然堅挺，一點問題都沒有。出門輕裝上陣，不用再帶充電寶、開省電模式了，再加上100W超級閃充，充電也很快。

我自己用下來最大的感受就是：終於不用再盯着右上角的電池百分比用手機了。這種踏實感懂得都懂，團隊還有人形容它叫「充電寶刺客」，你們覺得這個外號貼切嗎。

除此之外，OnePlus Ace 6T還首發搭載高通第五代驍龍8移動平台，配備金屬中框，還有1.5K165Hz高刷屏，遊戲體驗拉滿。

目前市面上主流的FPS電競手遊，Ace 6T全部支持原生165超高幀數模式，再配合新一代風馳遊戲內核、冰河散熱系統以及行業領先的陀螺儀，李傑表示，如果你想找一部玩FPS遊戲最爽的手機，Ace 6T就是最佳答案，絕對的FPS電競神器。

該機將於2025年12月3日正式發布。

