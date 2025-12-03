清洗衣機切忌再用小蘇打粉！專家推薦兩物：不傷機身洗出黑水污垢｜洗衣每日處理衣物、床單與毛巾。然而，許多人以為洗衣機長期接觸清水和洗衣粉，內部自然保持乾淨，但實情卻完全相反。只要缺乏定期保養，洗衣槽內壁、底盤與濾網就會累積海苔般的黑垢，更會滋生霉菌與細菌。最終，不但令衣服愈洗愈臭，甚至會導致皮膚敏感、異味久久不散。



近年不少用家喜歡用小蘇打粉清潔洗衣機，但專家提醒，此方法不但無效，還可能造成反效果。到底洗衣機應如何正確清潔？兩款平價家用清潔物推介，既省錢又安全，效果更是令人滿意。

小蘇打粉清洗冇效？反而容易卡底盤

網上流傳不少洗衣機「DIY 清潔法」，尤其是小蘇打粉與白醋的組合，更是不少家庭的常用方法。然而台灣臨床毒物護理師譚敦慈指出，小蘇打粉的溶解度不高，遇水後容易變成細碎顆粒，沉積在洗衣機底部與排水口位置。

這些粉末一旦積聚，反而會變成黏附污垢的媒介，令原本的皮脂污垢、洗衣精殘留、纖維碎屑更易形成厚層污泥，長期累積甚至影響洗衣機運作。此外，小蘇打粉本身不具備殺菌功能，對霉菌根本無法徹底清除。因此，專家建議清洗洗衣機不要靠小蘇打粉。

洗衣槽污垢從何而來？雖然我們看見洗衣機每次運轉時滿滿的清水，但水面下的角落、縫隙與底盤，其實是最容易藏污納垢的位置。污垢來源主要包括：衣物上的皮脂、汗水與化妝品殘留、洗衣精、柔順劑未完全溶解所形成的肥皂垢、潮濕環境滋生的霉菌與黴斑尤其香港環境潮濕，洗衣機若長期維持封閉狀態，霉菌只需數日便會大幅滋生。

譚敦慈分享，漂白水可以有效分解霉菌與殺滅細菌，適合用於洗衣槽深層清潔。方法非常簡單：

將洗衣槽注滿清水，以 1:1000 比例加入漂白水，然後靜置一整晚。漂白水會慢慢分解附着在內壁的霉菌、生物膜與黏附污垢。翌日再啟動一次標準洗衣程序與排水，便能將污垢完全帶走。

另一種被專家大推的清洗用品，就是過碳酸鈉。不同於小蘇打粉，過碳酸鈉溶於溫水後會釋放氧氣，能有效分解污垢及霉菌，適合用於深層洗衣槽清潔，尤其是陳舊污垢。

建議將 約 10g 過碳酸鈉加入 30–50°C 溫水中，先調成溶液，再倒入洗衣槽中進行浸泡。浸泡時間可視家中使用頻率調整，一般約 1 至 3 小時即可，如果很久沒清潔，更可延長至半天。浸泡期間，可用濾網撈起浮出的黑垢、棉絮與碎屑，最後啟動標準清洗程序並丟入舊毛巾或不要的衣物，讓污垢附着在纖維上，效果更明顯。

只要掌握上述方法，家中的洗衣機不但能避免霉味，更能延長使用壽命，衣物亦會更乾淨、柔軟、不再有黑點與異味。