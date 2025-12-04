近年行動電源（尿袋）意外頻生，無論是使用中突然冒煙燃燒、充電時溫度異常飆升，甚或是在航班上引發安全風險，都反映現時仍存在大量品質參差不齊的產品。傳內地有關部門決定全面收緊標準，準備整頓流動電源的規範，如不達標準更要停產



據內地多個監管單位統計，過去半年內，行動電源相關事故竟高達七百宗，其中包括爆炸、起火、過熱及冒煙等不同程度的危害。航班方面亦頻現緊急事件，單計 2024 年已錄得三十多宗流動電源在飛機上自燃的事故，當中八成涉事產品均未獲 3C 認證。劣質電芯、偷工減料、虛標容量等問題一直存在，安全隱患早已成為必須正視的民生議題。

新標準最快將於今年底公示，明年 2 月公布，並計劃於 2026 年 6 月正式落地實施。一旦新規展開，現行 3C 認證制度將全面失效，所有產品必須按新規重新審查。

業內預測，現有產能中或有近七成無法通過新規。大量主打超低價的產品因成本限制無法升級，有可能直接消失於市場。屆時消費者熟悉的百元級尿袋，或將成為絕響。

新標準要求橫跨機身、電路板及電芯三大範疇，規格之嚴格在行業中前所未見。首先是在產品本體上必須標示「建議使用壽命」與代工廠全稱，意在提升溯源透明度，讓消費者不再面對來源不明的黑箱產品。未來選購行動電源時，用家可一眼確認產品背景與壽命周期，有助減少因老舊產品引發風險。

更受關注的是，新標準要求電路板加入可視化顯示機制，例如配置 LCD 屏幕或支援聯網 App，以便用戶實時查看電池健康度、充放電次數及溫度等核心資訊。這項措施被認為是整個改革中最根本的變化。過往行動電源僅以指示燈顯示電量，如今則需資訊透明化。

至於最關鍵的電芯部分，新規加入一系列更嚴格的極限測試，包括針刺測試、過充耐受能力提升、熱濫用溫度與時間的加倍考驗等，目標是大幅提升產品在極端條件下的安全性。

平價尿袋全面淘汰？

隨着智能化顯示、溯源標識及更高階的電芯測試標準，低成本產品將大幅減少，行動電源整體售價或出現明顯上升。過往以極低價格搶佔市場的品牌，未來若無法通過測試，勢必要退出行業；而留存的產品勢必具備更高品質與更完善監控機制。

對消費者而言，安全風險大幅下降固然是利好；惟在短期內，選擇變少、價格上漲也將成必然現象。