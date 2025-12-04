Meze Audio 99 Classics 2nd Gen率先試｜記者早在11月尾就有機會試玩了來自羅馬尼亞的監聽級耳機「Meze Audio 99 Classics 2nd Gen」，相隔10年後，這款以原木機身為賣點的佳作，終於推出第2代，而且堅持於東歐當地生產，但定價就遠遠低於想像，僅HK$2,780 就能體驗這份東歐音樂的溫度與氣派。



Meze Audio 99 Classics 2nd Gen率先試｜十年後再被原木溫潤驚艷

上手後，最先感受到的就是那獨一無二的胡桃木外殼，官宣說每副都耗時 45 日精工打造，木紋的深淺、紋理的走向，讓它看起來更像一件有生命力的藝術品。那溫潤的觸感，與鍍上深金色的鑄造鋅合金支架完美結合，呈現出無法言喻的雋永質感。

最先感受到的就是那獨一無二的胡桃木外殼，官宣說每副都耗時 45 日精工打造，木紋的深淺、紋理的走向。

而戴上頭後感覺既有質感，但又沒有想像的般重，備受好評的複合式皮革頭帶設計果然名不虛傳，能自動無段式貼合各種頭型，配上全新設計的耳墊，佩戴感非常舒適，隔音效果也令人滿意。

備受好評的複合式皮革頭帶設計果然名不虛傳，能自動無段式貼合各種頭型

今次記者分別試了3種訊源：檯機耳擴、頂級DAP、智能手機，當中最能發揮Meze Audio 99 Classics 2nd Gen極限的，當然是檯機耳擴及DAP，它完美傳承了 99 Classics 的溫暖與耐聽，但這次的升級讓我感覺到聲音被打通了，變得更通透及有包圍感。

當中最能發揮Meze Audio 99 Classics 2nd Gen極限的，當然是檯機耳擴

它完美傳承了 99 Classics 的溫暖與耐聽，但這次的升級讓我感覺到聲音被打通了。

全新的 40mm 動圈單元和改良的內部聲學結構，特別是單元格柵和低音氣孔的設計，讓低頻層次感更清晰、控制力更強，中音飽滿，高音細節豐富。想提一提它有一個很特別的玩法，耳罩除可一拆即換，跟機更送了一對棉墊Filter，如果你覺得 Meze Audio 99 Classics 2nd Gen 原生的聲音低頻不足，即可以在耳罩內加上這層棉墊Filter，聲低馬上帶來轉變。

跟機更送了一對棉墊Filter，如果你覺得 Meze Audio 99 Classics 2nd Gen 原生的聲音低頻不足，即可以在耳罩內加上這層棉墊Filter，聲低馬上帶來轉變。

跟機更送了一對棉墊Filter，如果你覺得 Meze Audio 99 Classics 2nd Gen 原生的聲音低頻不足，即可以在耳罩內加上這層棉墊Filter，聲低馬上帶來轉變。

為了配合這次 2nd Gen 貼心附送的微型 USB-C DAC/AMP駁線，我甚至將它駁到iPhone 試聽。它既保留了那份迷人的韻味，又增添了現代音響追求的精準和立體感。

為了配合這次 2nd Gen 貼心附送的微型 USB-C DAC/AMP駁線，我甚至將它駁到iPhone 試聽。

為了配合這次 2nd Gen 貼心附送的微型 USB-C DAC/AMP駁線，我甚至將它駁到iPhone 試聽。

如果你是追求質感、舒適度，又希望聲音能夠溫暖耐聽，這款 Meze Audio 99 Classics 2nd Gen（建議零售價：HK$2,780）代理：Soundwave Audio 2771 8209