Noble Audio FoKus Prestige Encore評測｜3混合4單元旗艦機開箱｜Noble Audio 在2023年推出無論規格以至外觀都冠絕藍牙耳機界的「頂流」機種：FoKus Prestige TWS！由於特別的外觀設計，Noble當時嚴格控制產量、售完即止。經過2年時間、Fans多次查詢，Noble Audio 終於推出全新旗艦級真無線耳機 Noble Audio FoKus Prestige Encore，其單元配置及機身用料都更加豪華，記者率先開箱試玩了一星期，以下為試用報告。



Noble Audio FoKus Prestige Encore 開箱：

藍樺木機身．花紋獨一無二

「藍樺木」是一種經由特殊高壓切割和染色技術處理的高級樺木材料，是高階耳機常用的工藝品，呈現深邃典雅的藍色調及木紋質感，亦令人想起精緻的結他木紋。這種木料更有效降低聲音諧振、營造更自然音色的特性。更重要是，每組耳機的木紋紋理均為獨一無二，凸顯產品的稀有性與收藏價值，為追求極致音質與奢華工藝的用家提供最佳選擇。

Noble Audio FoKus Prestige Encore 藍樺木機身．花紋獨一無二 (鍾世傑攝)

Noble Audio FoKus Prestige Encore 單元有幾圈幾鐵：

3混合4單元全面升級

新一代產品在單元配置上作出重大升級，由上一代的一圈兩鐵進化至3混合4單元架構，分別有 8mm LCP液晶聚合物振膜圓頂複合單元、2枚Knowles動鐵單元、以及6mm平板單元，為發燒友帶來更細膩的音質表現。複合單元各司其職，令音色分離度更出色，能準確呈現音樂的每個細節層次。

Prestige Encore共有 8mm LCP液晶聚合物振膜圓頂複合單元、2枚Knowles動鐵單元、以及6mm平板單元。

新一代產品在單元配置上作出重大升級，由上一代的一圈兩鐵進化至3混合4單元架構(鍾世傑攝)

Noble Audio FoKus Prestige Encore載譽回歸｜1圈3鐵旗艦級音質

Noble Audio FoKus Prestige Encore 支援甚麼藍牙解碼制式？

新增AptX Lossless．藍牙5.4規格與解碼提升

Encore在無線傳輸技術上同步升級，採用了更先進的藍牙5.4規範，相比FoKus Prestige TWS的藍牙5.2擁有更穩定的連接品質及更低的延遲表現。解碼格式方面新增支援AptX Lossless 高通頂級高解析音訊編碼，帶來更少失真的藍牙傳輸，配合原有的AAC、SBC、AptX、AptX Adaptive、LDAC編碼，無論使用Android或iPhone裝置都能享受高品質音樂串流，真實還原24bit音訊的豐富細節。

更重要是，Prestige Encore 還新增了 ANC 主動降噪功能，並可在手機app切換降噪、通透模式、關閉ANC三種模式。

除支援LDAC高解析音訊編碼，Prestige Encore更新增支援AptX Lossless。(鍾世傑攝)

Noble Audio FoKus Prestige Encore 有幾多電量？可用多久？

共用45小時｜總續航力大幅躍進

續航能力是Encore另一項重要升級，雖然單元數量增加，電量卻有增無敵，單次充電最高可連續使用10小時（關閉 ANC），較上一代的7.5小時更持久。充電盒電池容量由500mAh提升至600mAh，總續航時間達到45小時，並支援快充功能，充 10 分鐘即可播放 2 小時。

充電盒電池容量由500mAh提升至600mAh (鍾世傑攝)

Noble Audio FoKus Prestige Encore 試聽後感

低音量足空間感強

Noble Audio FoKus Prestige Encore 承繼 FoKus Prestige TWS 的大氣風格，提供強而有力的低頻，卻未有渲染到其他音頻空間，人聲很靠前、三頻分離度比較大；中頻自然寬廣，高頻細膩通透。記者使用了古典樂《1812》以及Eason的《K歌之王 AIR》Day Version去試聽，發現它的動圈單元加大後，低頻表現量感更豐滿，新增平板單元令Prestige Encore 解析力大大提升，失真度低且動態表現極佳，細節如Eason的尾音，以至現場樂器的層次感都相當精妙，且能聽到寬廣的立體空間感。

記者使用了古典樂《1812》以及Eason的《K歌之王 AIR》Day Version去試聽 (鍾世傑攝)

Noble Audio FoKus Prestige Encore 行貨$5,980

一個原因不建議買水貨

如果你本身就喜歡Noble Audio 的美式強勁低音風格，又不失人聲及中音，更喜歡收聽空間感強的現場收音歌曲，Noble Audio FoKus Prestige Encore是你值得買的。另外，聽上代用家講，此機因設計精巧、必須寄回美國原廠修理，所以真的不要貪便宜買水貨！至於ECT代理的香港行貨，10月8日起在官網開訂，可留意一下。

