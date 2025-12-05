Apple App Store Awards 2025｜Pokemon卡game得大獎　5遊戲必裝

Apple 終於公布 App Store Awards 2025 得獎名單，向果迷展示今年最具創意、最具影響力的 App 與遊戲。2025 年的名單已正式揭曉，17 個獎項從 45 款入圍者中脫穎而出，橫跨 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Vision Pro 等平台。今年遊戲領域競爭尤為激烈，而最受矚目的莫過於由 Pokémon Company 打造的《Pokémon TCG Pocket》，憑藉精緻卡面、流暢節奏與專屬的 iPhone 操作體驗，一舉奪下「年度 iPhone 遊戲」。



年度 iPhone 遊戲：Pokemon TCG Pocket

《Pokémon TCG Pocket》美術水準、卡牌動態、對戰節奏與介面細節都達到全平台最佳級別。不同於傳統實體卡牌需要逐張收藏，Pokemon TCG Pocket 在手機上以每日可開的免費 Pack 吸引玩家收藏，搭配更容易上手的規則與短局節奏，成功令大量新玩家入坑，也讓舊玩家感受到卡牌復刻後的魅力。

遊戲的 UI 完全按 iPhone 手勢設計，抽卡、拖牌、施放效果都極為流暢，加上動畫呈現華麗得恰到好處，這也是它能擊敗大批競爭者、成為今年 iPhone Game 的關鍵原因。對於喜歡策略、蒐集或是輕鬆對戰的玩家，《Pokémon TCG Pocket》幾乎可說是今年最值得玩的免費遊戲。

年度 iPad 遊戲：DREDGE

若要形容今年最療癒又詭異的遊戲，《DREDGE》一定是不可忽視的存在。表面上它是一款悠閒的釣魚遊戲，操控小船在海域上穿梭、完成委託、蒐集稀有魚類，畫風療癒、節奏舒服；然而慢慢探索後才會發現海域深處藏着未知威脅，夜航時視野被霧氣吞沒，船身邊若隱若現的黑影讓人不寒而慄。

《DREDGE》在大尺寸螢幕上顯得格外沉浸，手指操控船舵更直覺，故事與主題亦引人深思。若你喜歡步調不急、不靠暴力的冒險作品，《DREDGE》會讓你沉迷一整晚。

年度 Mac 遊戲：Cyberpunk 2077

Mac 近年透過 Apple Silicon 已成功進軍主機級遊戲市場，而今年 App Store Awards 更正式迎來重量級肯定，《電馭叛客 2077：終極版》奪下年度 Mac 遊戲。這款作品曾以龐大都市、深沉敘事與高度自由度聞名，而在 Mac 上的呈現可說相當驚艷。

終極版集成所有資料片與更新，圖像細節密度極高，霓虹燈光與城市視覺效果在 Mac 的高亮度顯示器下格外鮮活。更難得的是，作品的優化相當到位，M 系列晶片在運算與繪圖上表現穩定，對於期待高品質劇情與大規模城市探索的用戶，《Cyberpunk 2077》是今年 Mac 平台最具代表性的選擇。

年度 Apple Arcade 遊戲：WHAT THE CLASH?

今年最有趣也最不可思議的作品之一，就是 Apple Arcade 的得獎遊戲《WHAT THE CLASH?》。開發商 Triband 一向善用荒誕幽默吸引玩家，而這次的作品更進一步把「荒謬感」做到極致。

遊戲把各種看似毫不相干的挑戰拼湊成一場又一場離奇的對決，不靠技巧、不靠反應，更多時候是笑着看自己被遊戲套路。每一關的玩法都截然不同，從物理系搞怪到節奏類混亂皆有，適合一家大小一起玩。它沒有壓力，不追求競技，只追求純粹的開懷與放鬆，是今年最推薦用來紓壓的 Arcade 作品。

年度 Apple Vision Pro：遊戲《門雲》

在 Vision Pro 平台，今年的冠軍是《門雲》，一款將空間本身變成遊戲舞台的作品。玩家站在家中，看着眼前的房間逐漸被霧氣、光影、立體機關重塑，彷彿踏入另一個充滿詩意與神秘感的空間世界。

遊戲利用 Vision Pro 的空間運算能力構建場景，每一次移動、每一個角度都有新的視覺細節等待探索。若說前四款得獎作品展現的是玩法創新，《門雲》的亮點則在於「沉浸感」本身，是 Vision Pro 生態系展現未來潛力的最佳示例。

年度 iPhone App：《Tiimo》

年度 iPad App：《Detail》

年度 Mac App：《Essayist》

年度 Apple Vision Pro App：《Explore POV》

年度 Apple Watch App：《Strava》

年度 Apple TV App：《HBO Max》



「文化影響力」得獎名單

《Art of Fauna》

《Chants of Sennaar》

《despelote》

《Be My Eyes》

《Focus Friend》

《StoryGraph》

