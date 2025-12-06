Apple暗改iPhone 17 Pro影相功能　夜間模式用唔到人像拍攝功能

iPhone 17 Pro 相機夜間模式取消人像拍攝｜功能每一代 iPhone 的升級，都往往伴隨著更強的影像系統、更出色的夜景處理，甚至全新的拍攝體驗。今年的 iPhone 17 Pro，毫無疑問再次把機身攝影能力推向另一個高峰，無論是全新 48MP 三攝組合，還是 AI 演算法帶來的影像處理提升。然而，Apple 悄悄對拍攝功能作出改動，人像模式再不能於夜間配合夜景模式使用。



這項變化由 Apple 官方文件證實。意味著用家在昏暗環境拍攝人像時，即使 iPhone 17 Pro 擁有更強的感光能力與影像計算，也不能再像以前般同時套用夜景與人像效果。

回顧過去幾代 Pro 系列，由 2020 年的 iPhone 12 Pro 開始，人像模式已支援夜景演算法。當時 Apple 以更大的感光元件配合 A 系列處理器的深度融合技術，令昏暗環境下的人像照不再模糊顆粒，亦能保留背景景深效果，成為不少愛拍人物的用家心目中的必備功能。

然而到了 iPhone 17 Pro，這項功能卻突然消失。Apple 的支援頁面顯示，能在人像模式中使用夜景的機種列表只包括 iPhone 12 Pro 至 iPhone 16 Pro 系列，獨獨不見最新 17 Pro 的名字。

全新3鏡相機系統

這種情況相當不尋常。原因並非因為硬件退步，因為 iPhone 17 Pro 的三鏡頭配置理應比以往更有能力處理低光場景，尤其新的 48MP 主鏡與更強的影像引擎更應帶來更高彈性。外界推測，這項改動很可能是 Apple 在演算法整合上的過渡安排，新系統於早期版本未能同時兼顧景深計算與夜景運算，因此暫時移除。

有部分分析亦指出，新一代 Dual Capture 功能會同時拍攝主鏡與遠攝畫面，可能令夜景人像的同時運算更加複雜，因此 Apple 或許正在重新編排相關處理流程。雖然官方沒有正面交代原因，但不少用家已開始表達不滿，尤其專為夜景人像而升級到 17 Pro 的用家。