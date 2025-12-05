阿里通義千問是AI學霸？SAT直逼滿分能考上哈佛　原來是靠這實現

據媒體報道，阿里巴巴旗下AI大模型「通義千問」近期在全球多個高難度考試與競賽中取得突破性成績，覆蓋了多國高等教育入學考試、國際學科競賽及國家級職業資格認證。



在被譽為美國大學入學「金標準」的SAT考試中，千問取得了1580分（滿分1600分）的高分，超越了全球99%的考生，成績已達到哈佛、史丹福、MIT等頂尖學府的錄取水平。

SAT考試不僅測試學科知識，更注重評估邏輯推理與批判性思維，其國際公認的難度使得這一成績具有顯著說服力。

在職業資格認證方面，千問同樣表現卓越。它一次性以高分通過了素有「中國第一考」之稱的國家統一法律職業資格客觀題考試。

該考試以內容龐雜、通過率低（近年約10%-15%）著稱，是衡量法律專業能力的權威標尺。

此外，面對另一頂級難度的註冊會計師（CPA）考試，千問也在經濟法、稅法等多個科目中一次性取得了優異成績。

據悉，這些成績背後是千問接入了專為學習場景訓練的大模型Qwen3-Learning。

該模型基於Qwen3構建，使用萬億級的高質量教育數據進行訓練，深度融合了全球30多個國家的考試體系與海量真題，從而具備了跨文化、多語言的深度解題能力，能夠解析複雜知識體系與答題邏輯。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】