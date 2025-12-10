直擊 AWS re:Invent 2025｜Amazon 一年一度雲端運算界最大盛事，早前於美國拉斯維加斯舉行。這次我們跟隨科技 KOL Shereen Crispy 呀脆（下稱 Shereen）的腳步，親身飛抵現場直擊這場科技饗宴。大會 Keynote 發佈了關於 Agentic AI（代理式 AI）及全新 Trainium 晶片的重磅消息，展現了強大的運算與自動化潛力，自然是至關重要，不過我們先來輕鬆一下，由呀脆帶大家走訪各大攤位，以互動玩樂方式，親身體驗 AWS 的強大技術，如何應用在日常生活與娛樂中， 顛覆體育(比如 NBA / F1 )、物流及其他各行各業。



AWS re:Invent 現場氣氛如何？為何 AI 技術是今年焦點？

甫踏入會場，Shereen 便被現場熱烈的氣氛所感染。來自全球各地的開發者與科技愛好者齊聚一堂，到處都充滿著關於生成式 AI (Generative AI) 的討論。一如多年來AWS的主題展區設計均極具互動性，不是單調的數據展示，Shereen 親身體驗 AWS CEO Matt Garman 在 Keynote 中發佈的各種新技術，如何落實到展覽區的實際應用，讓參加者感受到，AI 不再是遙不可及的概念，而是已經滲透到F1賽車、籃球甚至貨物派送的每一個細節之中。

NBA 攤位實測：生成式 AI 如何改變籃球觀賽與互動體驗？

首站來到了人氣極高的 NBA （美國職業籃球聯賽）攤位。呀脆在現場試玩了最新的 AI 投籃姿勢偵測遊戲。這裡更展示了 AWS 與 NBA 合作開發的最新技術，不僅僅是數據分析，更進一步運用生成式 AI 提升球迷的互動樂趣。

互動裝置，透過先進的視覺運算技術，系統能夠即時捕捉她的動作，並將其轉化為數位化的球員數據。這項技術背後依賴強大的雲端運算能力，能夠在毫秒之間分析球員的投籃姿勢、跑動軌跡以及防守佔位。對於球迷來說，這意味著未來的觀賽體驗將更加個人化，你甚至可以透過 AI 生成技術，模擬自己與 NBA 球星同場競技的畫面。Shereen 在體驗後表示，這種即時的反饋讓科技變得非常有溫度，也讓人對未來體育轉播的互動性充滿期待。

F1 賽車攤位體驗：雲端數據分析如何協助車隊制定致勝策略？

離開籃球場，Shereen 轉身投入了極速領域—— 一級方程式賽車（F1）的攤位。作為講求極致速度與精準度的運動，F1 每一秒鐘都在產生海量的數據，而 AWS 正是這些數據背後的大腦。

F1 拉斯維加斯大獎賽 (Las Vegas Grand Prix) 剛剛才在11月尾於完結，呀脆在 F1 模擬體驗區，竟然化身為F1 修理站的工作人員，參與多人同玩的「進站換胎」分組競速小遊戲，親身感受了數據分析對於賽車策略的重要性。現場展示了 AWS 如何透過機器學習模型，分析輪胎磨損程度、燃油消耗以及天氣變化，從而即時為車隊提供「進站換胎」的最佳時機建議。Shereen 透過模擬系統，看到 AI 如何在瞬息萬變的賽道上，預測對手的超車機率。這種以數據驅動的決策過程，正是現代 F1 賽事的決勝關鍵。

登上 Amazon 智能派件車：AI 技術如何提升物流效率與司機安全？

AWS 對於一般大眾而言，最知名身份自然是網購與物流，AWS re:Invent 2025 在這個「看家領域」的應用同樣令人大開眼界。Shereen 這次難得有機會試坐 Amazon 最新的全電動智能派件車，以及人工智能自動駕駛的士ZOOX，兩款車輛都集結了 Amazon 在物聯網與 AI 領域的尖端科技。

這輛智能派件車運用了甚麼 AI 技術保障安全？

呀脆登上ZOOX智能電車後，對於車廂內寬敞的設計以及充滿未來感的儀表板印象深刻，又體驗了車內配備的智能監控系統。這套系統利用 AI 攝影機與感應器，能夠 360 度無死角地監測車輛周圍環境。當有行人、單車或障礙物突然靠近時，系統會立即向司機發出警示，甚至在必要時輔助煞車。

至於Amazon Prime 智能派件車 Rivian EDV，車內的 AI 助手還能優化派送路線，根據即時交通狀況調整行程，確保包裹能以最快速度送達。更神奇是，車廂頂部設有監控及投映燈，可以實時偵測郵件運單，以「綠色的O」、「紅色的X」提醒派送員拿取正確的包裹送件。

請即報名登記參與 Best of AWS re:Invent 線上活動

透過 Shereen 這次在 AWS re:Invent 2025 的實地直擊，我們看到了 AI 技術已經從「雲端」落地到我們的「生活」之中。無論是 NBA 球場上的互動樂趣、F1 賽道上的精準策略，還是街道上智能派件車的安全守護，AWS 的技術都在背後發揮著關鍵作用。

為何你不能錯過 2026 年的 AWS re:Invent？

今年的活動已如此精彩，隨著 Agentic AI 技術的成熟，明年的應用勢必更加驚人。如果你也想親身感受這股科技浪潮，與全球頂尖的開發者交流，絕對不能錯過明年的盛會！掌握 AWS 最新技術，開啟 AI 創新之旅！

