Apple Fitness+ 教你1方法免費玩｜Apple 今日帶來一項令不少運動愛好者引頸以待的消息，自家專用的健身與健康服務 Apple Fitness+，終於確定在 12 月 15 日正式於香港推出，還有1個方法可免費玩1個月。對於習慣依賴 Apple Watch、iPhone 做運動記錄、又希望獲得更多專業指導的本地用戶而言，這無疑是一大喜訊。



Apple 健身科技副總裁 Jay Blahnik 形容，Fitness+ 的核心價值在於跨裝置整合，讓用戶無論身處家中或戶外，都能透過 Apple Watch、iPhone、iPad 甚至 Apple TV，隨時進入適合自己的訓練節奏。他強調，Apple 希望透過這項服務提升用戶鍛鍊動力，不只是播放運動影片，而是形成一個完整、生態式的互動訓練體驗。

iPhone 都支援 12 種訓練分類任選 5 至 45 分鐘彈性上課

在香港推出後，用戶無需擁有 Apple Watch 也能使用 Fitness+ 的部分內容，只要有 iPhone 便可瀏覽 12 種訓練類型，包括肌力訓練、瑜伽、舞蹈、HIIT、普拉提、踩單車、踢拳、冥想等，讓新手或運動老手都能迅速找到合適的課程。影片長度由 5 分鐘至 45 分鐘不等，無需長時間預備，適合日常工作繁忙、只能利用碎片時間運動的香港人。

若配合 Apple Watch 使用，Fitness+ 的體驗會更完整。用戶可即時在螢幕上看到心率、卡路里消耗量、「健身記錄」圓圈進度，以及具挑戰意味的 Burn Bar 指標，讓整個訓練過程更具互動性。這些數據亦會自動同步至健康 App，形成一條龍的記錄系統。

更方便的是「Custom Plans」功能。系統會根據用戶平日常做的運動類型、偏好的時長、喜歡的音樂甚至鍛鍊難度，自動生成一套個人化課表，減少選擇障礙。對於想維持規律運動習慣的香港人而言，這個「自動規劃」可說非常貼心。

加K POP Playlist 音樂與運動同步升級

音樂一直是 Fitness+ 的靈魂，透過 Apple Music 的深度整合，平台提供大量流派可供選擇，包括流行、Hip-Hop、R&B、拉丁節奏等，而最新加入的 K-Pop 類型更是亮點。Apple 表示，此類播放清單會收錄頂尖韓團及歌手的熱門歌曲，可配合任何訓練模式使用，對本地 K-Pop 粉絲而言吸引力十足。

此外，平台亦保留了備受歡迎的主打明星系列，以單一歌手或樂團為主題，例如 Beyoncé、Taylor Swift、Coldplay、BTS 等，將其作品轉化成完整的訓練歌單，讓用戶在節拍中提升運動動力。

除了影片訓練外，Fitness+ 亦着力發展多元形式內容。其「步行樂」系列早在 Apple Watch 用戶之間擁有高人氣，透過輕鬆步行的方式，陪伴聽眾聆聽世界各地具影響力人士的故事。從藝人、運動員到創意工作者，各自分享人生經歷與音樂清單。最新登場的嘉賓為 F1 車手角田裕毅，以其職業生涯與挑戰經驗帶來啟發。

平台亦提供 12 種冥想主題，涵蓋平靜心情、安眠、聲療等，配合專業指導與輕盈音效，讓用戶在繁忙生活中找回內在平衡。

若希望挑戰新目標，不妨利用「Collections」功能。這些主題式訓練合集由教練團隊精心策劃，例如跑出人生第一個 5K、大幅強化核心肌群、赤腳訓練系列、90 年代舞蹈等，都能以指定時段的課程引導用戶逐步進步。

香港訂閱價格親民 月費 $58、家庭組合可共享

Apple Fitness+ 在香港以訂閱方式提供，每月 $58 或每年 $468，等於每月不足 $40，對於提供大量影片課程、音訊內容及個人化規劃功能的健身平台而言，屬相當親民的定價。訂閱後可加入最多五位家庭成員共享，家中如有不同運動需要的人，更顯得划算。

另一吸引之處是平台無需額外購買器材，多數課程只需瑜伽墊或自身體重即可完成，非常適合香港家庭有限的居住空間。