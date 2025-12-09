AI教父發出嚴厲警告：馬斯克沒說錯！未來這些崗位將徹底被拋棄

據《財富》報道，被譽為「AI教父」的傑弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）近期公開表態，認同比爾·蓋茲（Bill Gates）與埃隆·馬斯克（Elon Musk）對AI重塑工作場景的判斷，並警告AI的迅猛發展可能導致大規模失業，使數百萬勞動者面臨被時代淘汰的風險。



辛頓指出，當前科技巨頭正投入萬億美元巨資押注AI技術，其核心邏輯在於利用成本遠低於人力的AI來替代人類勞動。

他坦言，儘管AI的發展會催生一些新興職業，但這些新崗位的數量將遠遠無法彌補被自動化技術淘汰的傳統崗位。

+ 2

不過，辛頓也強調，AI的長遠未來充滿不確定性。「我們或許能看清未來一兩年的發展趨勢，但對於十年後的景象，我們幾乎無從知曉。」

有報告顯示，美國勞動力市場中近1億個工作崗位，面臨被自動化取代的風險，影響範圍不僅覆蓋快餐、客服等藍領領域，更波及會計、軟件開發等傳統意義上的白領職業。

值得注意的是，當前AI行業的繁榮背後並非全無隱憂。《財富》的報道同時指出，支撐AI發展的成本極其高昂。

以行業領頭羊OpenAI為例，滙豐銀行的估算顯示，該公司可能需要超過2070億美元的資金來維持其發展勢頭，並預計其在2030年之前都難以實現盈利。

資料顯示，傑弗里·辛頓（1947年12月6日出生於英國溫布爾頓）是人工智能領域的泰斗級人物。他是2018年圖靈獎得主，身兼英國皇家學會院士、加拿大皇家學會院士、美國國家科學院外籍院士等多項榮譽，並任多倫多大學名譽教授，於2024年榮膺諾貝爾物理學獎。辛頓與楊立昆（Yann LeCun）、約書亞·本吉奧（Yoshua Bengio）被稱為現代人工智能領域的三大奠基人。

延伸閲讀：Google Gemini 3有多強？生成遊戲只是小菜一碟 重點是這兩個（點擊鏈結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】