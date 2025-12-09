Apple 今日公佈推出「iPhone 拍易收」功能（Tap to Pay on iPhone），讓本地商戶只靠一部 iPhone 就能接受信用卡、扣帳卡、Apple Pay 以及多款電子銀包的免觸式付款。對於中小企、街市檔主、期間限定市集、年宵攤檔，以至流動營業的小店而言，這項功能降低了收款門檻。



一部 iPhone 就能收款 免終端機

過往商戶如要接受電子支付，多需要租用或購買收款終端機，既佔空間又增加固定成本。今次 Apple 推出的「iPhone 拍易收」，做到以 iPhone 代替傳統終端機。商戶只需使用 iPhone 11 或更新型號，下載支援的 iOS 付款 app，完成設定後即可立即開始收款。

顧客結帳時，只要將其信用卡、扣帳卡、iPhone、Apple Watch 或支援的電子銀包靠近商戶的 iPhone，交易便會透過 NFC 技術安全完成。整個過程不需要額外硬件，不需要藍牙配對，不需要開啟複雜設備，甚至流動檔主都能隨時隨地接單收錢。

與支付平台合作落地 本地大小商戶均可即時採用

Apple 指出，「iPhone 拍易收」是透過支付平台與 app 開發者整合而成，目前香港已有多個主要平台率先支援，包括 Adyen、Global Payments、KPay 和 SoéPay。換言之，不論是大型零售連鎖、酒樓餐廳、美容店，甚至街邊車仔檔、外賣店、小型工作坊，只要使用這些平台的 iOS app，就能把 iPhone 變成收款工具。

交易以 Secure Element 保護 Apple 不會知道任何交易資料

付款過程的安全亦是 Apple 今次主打的重點。「iPhone 拍易收」採用與 Apple Pay 相同的安全架構，所有交易資料會在裝置內的 Secure Element 加密處理，Apple 不會取得卡號、交易內容或顧客身份，亦不會將資料儲存在伺服器上。

對商戶而言，這代表不需額外承擔儲存客戶付款資料所衍生的風險；對顧客而言，安全級別等同使用 Apple Pay，交易匿名、私隱受保護。

支援各大國際卡組織 連銀聯亦可感應付款

香港除了 Visa、Mastercard、JCB﹑American Express，銀聯卡使用率亦非常高。今次功能同樣支援 UnionPay 的免觸式感應付款，亦相容於 Apple Pay 及其他電子銀包，對本地四圍走的商戶而言，等於涵蓋大部分主流支付方式，實用度相當高。

有了「iPhone 拍易收」後，就算是農曆新年期間的年宵市場、周末 Pop-up Market、二手跳蚤市集、手作人擺檔、地攤式小店等，商戶就不再焗限現金或個別電子支付平台收款。商戶只需拿出自己的 iPhone，便能即場收信用卡、借記卡及銀聯卡，完全不設最低消費、不需月費、不需大堆線材設備。