iPhone即查是全新或翻新機！序號隱藏秘密：教你秒查產地出廠年份｜想買全新 iPhone 17，卻被騙了買部翻新機？原想中招，原來其實不需要安裝第三方應用程式，只要進入手機設定，幾個簡單步驟就能靠自己看清真相。



如何分辨您的 iPhone 是全新機還是官方翻新機？

要確認手機的「身世」，最準確的方法是檢查「機型型號」。請前往 「設定」>「一般」>「關於本機」，找到 「型號號碼」 一欄（例如：MN572ZP/A），並留意第一個英文字母：

M 開頭：代表全新機 (Brand New)，即從 Apple Store 或授權經銷商購買的原裝新品。

F 開頭：代表翻新機 (Refurbished)，即經過 Apple 官方維修並更換零件後重新銷售的產品。Trade-in 價格通常較全新機低約 10% 至 15%。

N 開頭：代表替換機 (Replacement)，通常是用戶送修後，Apple 提供給用戶的更換機。N 機保養期僅延續舊機剩餘期限，非重新計算一年。

P 開頭：代表客製機，購買時有進行雷射刻字等個性化服務。

怎樣透過序號查看 iPhone 的產地及生產年份？

買機時也可順便看看包裝上與手機內的生產序號是否相同。

在同一個頁面中，您可以找到 「序號 (Serial Number)」。對於 iPhone 12 或以前的舊款機型，序號首位通常代表產地（例如 F 代表鄭州富士康，C 代表深圳，G 代表上海）。甚至可以查出生產年份／月份等資訊。

請注意！Apple 為了保護供應鏈私隱，自 iPhone 13 系列起，已全面改用隨機亂碼序號。這意味著新款 iPhone 無法再單憑序號直接解讀產地或生產週數，必須依靠包裝盒標示為準。



還有甚麼方法查詢 iPhone 的官方保養期限？

除了查看機身編碼，您亦可以到 Apple 官方的「查看保養服務範圍」網頁（https://checkcoverage.apple.com/?locale=zh_HK），輸入您的序號。這不僅能顯示手機的購買日期是否有效，還能確認維修保養狀態，這是驗證二手機是否為原廠正貨的最權威途徑。