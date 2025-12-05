iPhone Air二手價崩盤？成蘋果史上最不保值手機　這一款竟跌近半

根據SellCell發布的市場分析數據顯示，iPhone Air成了蘋果史上最不保值的手機。



SellCell調取了美國40餘家回收企業的即時以舊換新報價，將各機型的平均轉售價與廠商建議零售價進行對比，為保證數據的真實性，所有參與調研的設備均為成色完好機型。

數據顯示，iPhone 17系列發售十周後的平均貶值率為34.6%，表現優於去年同期的iPhone 16系列（iPhone 16系列貶值率為39%）。

盤點過去的數代蘋果機型，iPhone 15系列保值率最為突出，發售十周後的平均貶值率僅為31.9%；iPhone 14系列同期貶值率為36.6%。

相比之下，iPhone Air的保值率最差，平均貶值率達到44.3%，其中1TB版本iPhone Air跌幅最猛，被SellCell列為「表現最糟糕的機型」。

