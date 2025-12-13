iOS 26.2 新功能介紹．即日起可升級｜Apple 今日發佈 iOS 26.2，任何能夠使用此作業系統的iPhone，現在起都可以隨時升級，今次新增的各種功能如液態滑塊/螢幕閃爍通知/AirDrop一次性存取碼都好實用。另外，也非常建議iPhone 17 Pro 系列的用家必升，可以完全解決新機因設計失誤，Ping (延遲) 飆高問題令上網卡頓的問題。 （iOS 26.2 與 iPhone 11 系列及後續機型，以及第二代 iPhone SE 相容。）



銷屏自定液態玻璃滑塊

銷屏Lock Screen 新增液態玻璃滑塊（Liquid Glass slider）效果，可以自定「Glass」效果的強弱，以手指左右滑動調節時鐘顯示效果透明度，可從「幾乎完全透明」到「磨砂質感」自由切換。如果不想使用，則可直接選擇「Solid」，以關閉時鐘的液態玻璃效果；當然，你同時也可自由更換時鐘的字型及顏色。

AirDrop 一次性存取碼｜傳送更方便且不失安全

AirDrop無線傳輸檔案現時針對非不在聯絡人清單中的人（陌生人或剛認識的人），只有「永久開放」及「開放10分鐘」兩種選項；iOS 26.2 新增「PIN option」，進行 AirDrop 檔案傳輸，系統會提供一個 PIN 碼（一次性密碼），對方輸入代碼並成功驗證後，30天內都可以自由進行傳輸。

提醒事項增加鬧鐘功能｜終於有實際作用

iPhone一向都有「提醒事項」功能，但那個又小又一閃即逝的通知顯示，是真的非常無用。蘋果在最新的 iOS 26.2 版本中加入全新「提醒事項鬧鐘」功能，既不同於使用原有的「鬧鐘」做提醒，又與使用日曆內建立行程提醒不同。當到達要重要事項提醒時間，可真的會像「鬧鐘」一樣大叫，非常好用。

螢幕閃爍通知（Flash Notifications）｜視覺效果拉滿

螢幕閃爍通知（Flash Notifications）是手機的無障礙功能，無論是聽力阻礙人士，又或是長期身處嘈雜環境的用家，當有新訊息、來電、鬧鐘時，相機閃光燈或螢幕會以閃爍來作出提醒，用家可簡單在手機「設定」>「無障礙設定」開啟。另外，亦有一個「靜音時閃爍」的選擇，方便你完全不使用聲音或震盪，只以閃光作出提示。

螢幕閃爍通知（Flash Notifications）在新訊息、來電、鬧鐘時，相機閃光燈或螢幕會以閃爍來作出提醒

Apple Music 離線歌詞支援

Apple Music 本來有自動跳行的歌詞給你邊聽邊看／邊唱，在iOS 26.1又新增了歌詞翻譯／歌曲發音等實用功能，來到iOS 26.2 ，以後所有已下載至手機的歌曲，在沒有網路連線（如無 Wi-Fi 或行動數據）的情況下，依然可以查看歌曲歌詞的功能。