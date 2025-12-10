iPhone發熱小心！蘋果急發警告：無需操作也被駭　3跡象恐遭監控

蘋果近日向全球iPhone用戶發出了一項新的網絡威脅警告，指出用戶正成為惡意軟件的攻擊目標。



據報道，蘋果已向至少80個國家的iPhone用戶發送了通知，累積通知超過150個國家的用戶。

這些通知主要針對使用惡意軟件的攻擊，不過蘋果未透露有多少用戶受到這些惡意軟件攻擊的影響，也未公開攻擊者的身份。

這些惡意軟件的危險性在於，它能讓攻擊者全面查看iPhone上的所有活動，甚至可以閲讀加密消息，並能遠程訪問設備的咪高峰和攝像頭。

這些惡意軟件，通常通過零點擊攻擊入侵iPhone，無需用戶進行任何交互操作，常見入侵方式包括含有圖片的iMessage、Safari遠程代碼執行漏洞，以及第三方網站上的惡意廣告。

但需要注意的是，這種惡意軟件通常只針對少數特定群體的iPhone用戶，例如某些行業的企業高管等。

用戶可留意一些跡象，如iPhone出現過熱、運行遲緩或主屏幕上出現新的未知應用等，這可能表明設備受到惡意軟件的影響。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】