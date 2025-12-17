iPhone照片變全紅色Bug！iOS 26接收Android照片問題　附3招解決

不少 iPhone 用戶在更新至 iOS 26 後，陸續發現一個令人困惑的問題：只要接收來自 Android 手機的照片，在「相片」App 的縮圖瀏覽時一切正常，但一旦點進圖片放大檢視，整張照片卻會突然被一層紅色濾鏡覆蓋，色彩嚴重失真。這個現象迅速在海外討論區與社交平台引發熱議，不少用戶以為手機螢幕壞了，實際上卻是一個系統層級的顯示 Bug。



問題並非照片本身

這次 iOS 26 的照片異常有一個相當一致的特徵，問題只會在放大檢視時出現。照片在相簿列表中顯示正常，甚至在快速滑動瀏覽時也沒有異狀，但當系統進入高解析度渲染階段，畫面便瞬間出現大面積偏紅，部分照片甚至完全看不清原有內容。

值得留意的是，這類照片並非拍攝失敗或檔案損毀。將同一張照片傳回 Android 裝置、或在電腦上開啟檢視，畫面仍然正常，顯示問題只發生在 iPhone 的原生照片 App 中，意味 Bug 源頭並不在檔案，而是 iOS 本身的處理機制。

疑涉色彩描述檔解析錯誤

綜合 Reddit 及 X（前 Twitter）上的技術討論，受影響的照片大多來自非 iPhone 裝置，例如 Samsung Galaxy、Google Pixel，甚至摺疊式 Android 手機如 Motorola Razr。這些照片通常經由即時通訊軟件、AirDrop 替代方案，或雲端相簿同步到 iPhone。

部分開發者分析指出，問題很可能出在 iOS 26 對照片內嵌的 ICC（International Color Consortium）色彩描述檔解析出現偏差。當系統在高解析度模式下重新計算顏色空間時，錯誤地套用了不相容的色彩設定，導致紅色通道被過度放大，最終出現「全紅畫面」的異常效果。

HDR 問題

亦有用戶發現，出問題的照片多數是在 Android 裝置開啟 HDR 模式拍攝。HDR 原本用以保留高光與暗位細節，但不同系統對 HDR metadata 的處理方式並不完全一致。當 Android 的 HDR 照片傳到 iOS 26 環境後，若系統在轉換色域或動態範圍時出現相容性錯誤，便容易觸發顯示異常。

截至目前，Apple 尚未就 iOS 26 照片變紅的問題發表正式說明或修正時程。不過，部分用戶在實際使用中已找出可行的暫時解決方法，雖然未算完美，但足以應急。

其中一個較有效的方式，是直接在 iPhone 上開啟該張變色照片，進入編輯模式後選擇「還原」。由於系統會重新載入原始影像資料，部分情況下可成功清除錯誤套用的色彩效果，讓照片恢復正常顯示。