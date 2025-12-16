Windows 10停止更新等於報廢？真相曝光　這類人受惠繼續爽用

最近有不少網友諮詢Windows 10還能不能用，這個疑問從今年10月份，微軟宣佈停止支持Windows 10之後，就一直有網友在問。這其實是一個非常簡單的問題，答案自然是：Windows 10能用。當然我相信大家的疑問其實是，微軟停止支持Windows 10之後，會對使用Windows 10的用戶產生哪些影響。



我們首先要理解，微軟停止對Windows 10的支持，是什麼意思。這一點在微軟官網的Windows 10頁面有着明確的表述：「2025年10月14日之後，Windows 10將不再獲得免費的軟件更新、技術支持或安全修復。這意味着您的電腦將更容易受到安全威脅和惡意軟件的攻擊。」

從這句話其實能看出，停止支持就是，Windows 10不會再獲得免費的軟件更新和安全修復。注意這裏重點提到的是「免費」。其實微軟官方還是會為Windows 10提供安全更新，只不過是付費的，更多是面向企業用戶。當然，對於個人用戶，微軟會繼續為Windows 10提供1年的註冊擴展安全更新，需要用戶自行申請，並且通過某種方法是可以免費的。

除了「不免費」，不再獲得軟件更新和安全修復的意思是，後續Windows 10不會再增加新的功能了，即使被發現新的安全漏洞，官方也不會提供補丁（Patch）修復了。所以理論上Windows 10的安全性會有所下降，但這也要看針對的用戶群體。對於普通用戶來說，沒有新功能大概率是無所謂的。即使安全性降低，基本上也不會有駭客去主動攻擊普通用戶，畢竟駭客的主要目的是獲利，攻擊企業用戶才能獲得更多利益，攻擊個人用戶完全沒有必要。

所以從安全性的角度來看，其實Windows 10不再受支持，對於普通用戶來說影響非常小。只要大家有良好的上網習慣，不會運行一些來路不明的軟件，也不會登錄一些奇奇怪怪的網站，正常使用是不會中毒或受攻擊的。

另外，微軟停止對Windows 10的支持，也意味着後續Windows 10系統將不會收到系統更新了，這對於本來就不在乎系統更新，想盡辦法暫停Windows 10系統更新的用戶來說，也不能說是壞事。

相信看到這，大家應該明白微軟停止對Windows 10的支持，對於普通用戶有什麼影響。理論上Windows 10系統不會增加新的功能，也不會針對新的漏洞發布修復補丁，安全性相對來說會低一些。但也僅限於理論層面，對於普通用戶來說影響並不大。

在功能使用方面，Windows 10還是可以正常運行的，不會出現系統無法使用的情況。

不過對於新裝機或新購入電腦的用戶來說，如果你選擇的硬件是比較新的，比如今年的新品，或者去年、前年發布的產品，那麼還是使用Windows 11會比較好一些，Windows 11對於新硬件的驅動支持更加完善。所以這些用戶就不要想着說，不喜歡Windows 11，重新安裝Windows 10了。

對於使用老硬件的朋友來說，比如2021年10月（Windows 11上市）之前的硬件，個人比較推薦使用Windows 10系統，主要還是驅動的兼容性更好一些，不會遇到莫名其面的問題。

總而言之，微軟停止對Windows 10的支持並不意味着Windows 10無法使用，也不會對普通用戶產品特別大的影響。只要停止支持之前正常使用，那麼停止之後也依然正常使用，不用過於擔心這個問題。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】