2025最佳GPU顯示卡大獎｜每次出新一代的顯示卡，除了價錢令人頭痛之外，多個型號的選擇也令人無從入手，特別是近年 NVIDIA 和 AMD 的競爭非常激烈，砌機時光考慮要買哪一個品牌的 GPU 都已經要在電腦店前站上半日。知名科技媒體 Wccftech 公布 2025最佳GPU大獎，在不同評分標準中，推荐 5 款今年值得關注的型號。



最強效能獎：GeForce RTX 5090

若單純以效能論英雄，2025 年並沒有太多爭議空間。NVIDIA RTX 5090 幾乎是在沒有直接競爭對手的情況下，坐穩 GPU 的效能王座。Blackwell 架構配合 32GB GDDR7 記憶體，在 4K、甚至 8K 解像度下依然保有充裕餘力，無論是最新 3A 遊戲、AI 生成、影片運算，皆屬碾壓級表現。

然而，RTX 5090 的問題從來不在技術層面，而在於現實層面。定價長期高於建議零售價，供貨亦相對緊張，非大眾玩家的實際選項。它代表的是性能極限，而非市場主流。

年度整體表現獎：Radeon RX 9070 XT

真正影響市場走向的，往往不是最貴的一張卡，而是最多人買得起、又不會後悔的選擇。RX 9070 XT 正正扮演了這個角色。AMD 在 2025 年刻意避開頂級效能競賽，將資源集中於 2K 遊戲市場，結果反而換來極高接受度。

在實際遊戲測試中，RX 9070 XT 在 2K 解像度下能穩定提供高幀率體驗，效能與 RTX 5070 Ti 接近，但售價與供貨穩定度卻更具吸引力。雖然在極端光線追蹤或 Path Tracing 場景仍稍遜於 NVIDIA，但配合 FSR 4 的成熟度提升，實際差距已不如過往明顯。

最佳中階顯示卡：GeForce RTX 5070

若以實用性來看，RTX 5070 幾乎是 2025 年最具討論度的型號之一。它未必帶來跨世代的效能飛躍，但卻精準踩中主流玩家需求：穩定 2K 解像度、高刷新率、完整 DLSS 4 與光線追蹤支援。

RTX 5070 的真正價值，在於 NVIDIA 軟件生態的成熟度。DLSS 4、Frame Generation、Reflex 等技術，讓它在不少遊戲中實際表現超越純硬件規格所顯示的水平。對於希望插卡即用、不想煩設定的玩家而言，這種穩定感仍然具高度吸引力。當價格逐步回落至合理水平後，RTX 5070 成為玩家最不易後悔的選擇。

最佳入門性價比獎：Radeon RX 9060 XT 16GB

在入門至中階市場，RX 9060 XT 16GB 以記憶體優勢成為今年最佳入門性價比獎。當不少同級對手仍停留在 8GB 或 12GB VRAM 時，AMD 直接將 16GB 拉到中低價位，令顯示卡的壽命與未來適應性大幅提升。

實際使用上，RX 9060 XT 在 1080p 表現相當流暢，在 2K 解像度亦有不俗表現，尤其在貼圖需求較高的新作中，記憶體容量優勢開始顯現。雖然光線追蹤仍非其強項，但以價格衡量，其整體回報率極高。

設計與突破獎：Intel Arc B580

Intel 的 Arc 系列在 2025 年仍逐步成長，但 B580 的出現，證明 Intel 已逐步掌握顯示卡市場的節奏。12GB VRAM、合理定價，加上驅動成熟度明顯提升，使其在 1080p 甚至部分 2K 場景中表現可靠。

AI功能比較

雖然 XeSS 的遊戲支援度仍落後於 DLSS 與 FSR，但在不追求極致光追的情況下，Arc B580 已能提供相當完整的遊戲體驗。它更像是一張「給願意嘗試新陣營玩家」的卡，而非主流選擇，但其存在本身，已對市場競爭產生正面影響。