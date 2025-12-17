ChatGPT將支援Apple Music｜繼搜尋、寫作、圖片生成與行程規劃後，ChatGPT 下一步正式進軍音樂體驗。OpenAI 近日確認，Apple Music 將成為新一批整合至 ChatGPT 的應用服務之一，未來用家只需以自然語言描述心情、場合或情境，AI 便能即時生成最合適的播放清單，並直接在 iPhone 上播放，徹底改變以往人手揀歌的流程。



Apple Music 加入 ChatGPT 生態圈

OpenAI 應用產品執行長 Fidji Simo 近日在 Substack 發文披露，Apple Music 將與多個知名平台一同加入 ChatGPT 的應用程式整合計劃，這亦意味 ChatGPT 將逐步成為一個能即時操作第三方App的智能中樞。

回顧過去一年，ChatGPT 已先後整合 Spotify、Canva、Booking.com、Coursera 等平台，讓用家直接在對話中完成設計、訂房、學習或建立歌單等操作。Apple Music 的加入，被視為這個生態系中最關鍵的一塊拼圖，原因在於音樂本身高度情境化，也最適合由 AI 進行語意理解與即時生成。

不只搜尋歌曲 而是理解你想要的感覺

與傳統搜尋不同，ChatGPT 的優勢在於能理解模糊、主觀甚至情緒化的描述。根據現時 Spotify 的整合模式推測，未來 Apple Music 用家可直接在 ChatGPT 輸入如「幫我整一個適合夜晚揸車、唔太嘈的歌單」，AI 便會自動分析語境、情緒、節奏與風格，生成一個完整播放清單，並同步到 Apple Music 帳戶中。

這種方式不再要求用戶清楚知道歌名、歌手，而是由 AI 代為「翻譯」感覺成音樂，對於平日只知道自己想聽「啱氣氛」卻不會揀歌的用家而言，實用性極高。

AI 幫你搵「諗唔起個名」的歌

除了建立歌單，Apple Music 與 ChatGPT 的整合亦被外界看好其記憶查找能力。不少人都試過只記得某首歌「好似喺某套電影出現過」、「男主角係邊個邊個」、「旋律大概係點」，但始終想不起來是什麼歌。

透過 AI 的推理能力，ChatGPT 可以將這些零碎線索重新組合，推斷出可能答案，並即時在 Apple Music 播放相關原聲帶或歌曲。這種跨電影、人物、音樂的語意聯想，正是傳統搜尋引擎難以做到的地方。

根據目前已知資訊，ChatGPT 使用 Apple Music 功能，將需要用戶本身持有有效的 Apple Music 訂閱。實際整合方式、是否需要額外授權、以及播放控制權限，仍有待 OpenAI 與 Apple 公布更多細節。