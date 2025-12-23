海關警告一款磁吸無線充電座勿用！ 存過熱問題　3大安全使用貼士

無線充電產品近年成為不少人在家中喜歡使用的充電的工具，尤其磁吸式無線充電座，因操作方便、外觀簡潔而廣受歡迎。不過，香港海關近日發出安全警告，指出一款磁吸無線充電座在測試中出現嚴重過熱情況，存在燒傷及安全風險，呼籲市民立即停用有關產品，以免發生意外。



海關表示，早前接獲市民舉報，指某款磁吸無線充電座在使用期間出現異常發熱問題。為保障公眾安全，海關隨即購買該產品進行安全測試。測試結果顯示，當金屬外物被夾在充電座與被充電裝置之間時，該金屬物件的溫度可高達攝氏148.1度，遠超國際安全標準所容許的攝氏85度上限，情況極為嚴重。

更令人關注的是，該款充電座亦未能通過燒傷測試，意味在正常或稍有偏差的使用情況下，已可能對皮膚造成灼傷風險。海關指出，有關產品並不符合基本安全要求，涉嫌違反《消費品安全條例》，使用者一旦不慎接觸高溫位置，後果不容忽視。

在完成測試後，海關隨即到相關零售商進行巡查，雖然未能在現場再發現該款充電座出售，但已即時向商戶發出禁制通知書，禁止其繼續銷售該懷疑不安全產品。海關同時表示，已在全港多區展開進一步巡查，目前暫未發現同款產品流入市面，案件仍在調查當中。

海關提醒市民，無線充電技術雖然成熟，但安全使用仍然不可掉以輕心。市民在選購充電座時，應優先考慮具備良好商譽及清楚標示安全認證的產品，並避免選用來源不明或價格異常低廉的充電設備。使用前亦應細閱產品說明書，了解正確的操作方式及限制條件。

在實際使用期間，充電座應放置於通風良好、平穩的表面，避免長時間被布料、紙張或其他物件覆蓋，以免影響散熱效能。無線充電時，更應確保充電座與手機之間沒有任何金屬物件，例如硬幣、鑰匙或金屬卡片，否則在電磁感應作用下，極有可能產生異常高溫。

此外，亦不宜長時間讓裝置持續充電，尤其在睡眠期間或外出時仍然接駁電源，這樣一旦出現過熱或故障，往往難以及時察覺。若在使用過程中發現充電座表面溫度異常偏高、發出異味、噪音，或充電表現不穩定，應立即停止使用並拔除電源。

進一步而言，亦應定期檢查充電座的電源線及插頭狀況，若發現外層破損、鬆脫或接觸不良，即使仍能正常充電，也不應繼續使用，因為這類隱性損耗往往是短路或起火的前兆。同時，應避免將無線充電座放置於潮濕環境或靠近水源位置，水氣滲入內部零件，亦可能增加漏電或過熱風險。

海關強調，將繼續透過市場巡查及產品安全測試，確保市面出售的消費品符合合理安全標準，並提醒商戶必須嚴格遵守相關法例，違例者或會面臨高額罰款及刑事責任。市民如對產品安全有任何疑問，或發現懷疑不安全的充電設備，可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過網上渠道作出舉報。